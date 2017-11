Vermischtes Illschwang

24.11.2017

10

0 24.11.201710

Im Zuge des Heimat- und Sachunterrichts haben sich die Viertklässler der Grundschule Illschwang mit den Aufgaben einer Gemeinde befasst. Die beiden Klassenlehrer Norbert Weis und Christine Ruoff erklärten dazu verschiedene Aspekte des Themas. Unter anderem durften die Schüler in die Rolle von Bürgermeistern und Gemeinderäten schlüpfen und über Anträge diskutieren. Sie erfuhren, woher das Geld einer Gemeinde kommt und wofür es ausgegeben wird. Alles, was die Schule betrifft, interessierte sie natürlich sehr. Am Schluss durfte der Besuch im Rathaus nicht fehlen: Die Bürgermeister Brigitte Bachmann und Dieter Dehling erklärten dort, welche Ämter und Aufgaben es gibt.