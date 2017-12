Vermischtes Illschwang

13.12.2017

"Es leuchtet der Markt im Lichte weit und breit. Schmuck, Glühwein, Kugeln und selige Weihnachtszeit", heißt es im Prolog der Illschwanger Dorfweihnacht. Mit dem Licht, das in die Umgebung strahlt, klappt es dieses Mal nicht ganz.

Gemeinsam mit Bürgermeister Dieter Dehling sowie den Hauptorganisatoren Thomas Dirler und Matthias Dürgner schritt Christkind Lea Bleisteiner auf der Bühne am Dorfplatz zur offiziellen Eröffnung. Der Prolog lehnt sich an den Originaltext des Nürnberger Christkindes an, beinhaltet aber auch spezielle Elemente aus dem Veranstaltungsort Illschwang.Bürgermeister Dieter Dehling zeigte sich erfreut, dass es auch heuer ein so reichhaltiges Angebot gab und wünschte dem Markt ein gutes Gelingen. Sein besonderer Dank galt den beiden Hauptorganisatoren für die sehr gute Vorbereitung.Zu einer Dorfweihnacht wünscht sich jeder Veranstalter eine winterliche Grundstimmung mit einer weiß überzuckerten Landschaft. Doch Frau Holle meinte es zu gut mit den Illschwangern. Am Samstag wehte ein kalter, böiger Wind über den Dorfplatz. Noch schlimmer war es am Sonntag. Kurz vor dem ersten Auftritt auf der Bühne setzte heftiges Schneegestöber ein, was den Aufenthalt für die Besucher nicht sehr angenehm machte.Dick eingemummt verfolgte das Publikum die Darbietungen oder besuchte die aufgebauten Stände. Wer es gern warm haben wollte, für den hatte der Katholische Frauenbund mit dem Adventskaffee im Saal des Pfarrzentrums Patrona Bavariae genau das richtige Angebot. Die Frauen zeigten sich als hervorragende Weihnachtbäckerinnen, so dass die Besucher aus einem breiten Angebot wählen konnten.Der Männergesangverein Illschwang unter der Leitung von Schanna Ibler sorgte für die musikalische Mitgestaltung der offiziellen Markteröffnung. Am Abend brachten die Mitglieder des Illschwanger Posaunenchors, dirigiert von Martin Schmidt, ihre Instrumente zum Klingen. Bei starkem Schneefall entlockte der Auftritt der Kindertagesstätte St. Vitus den Besuchern am Sonntagnachmittag kräftigen Applaus. Den Reigen der Bühnenauftritte beschloss anschließend die Klasse 3a der Grundschule Illschwang mit ihren Lehrerinnen Morin Heider und Ann-Katrin Hollederer.Insgesamt gab es an den insgesamt 13 Verkaufsständen ein vielfältiges, breitgefächertes Angebot an Dekoration, wärmenden Gegenständen und Christbaumschmuck. Besonders umlagert waren die Buden, in denen es etwas zu essen und zu trinken gab. Die Palette reichte von der Bratwurstsemmel, frisch gebackenen Waffeln und Gulaschsuppe über Glühwein, Kinderpunsch, Honigmet und die Feuerzangenbowle bis hin zu Kaffeespezialitäten aus der eigenen Rösterei. Großen Zuspruch fand auch heuer wieder der Verkauf von Weihnachtsbäumen durch die Familie Knarr aus Einsricht und Benjamin Günsche.Der Nikolaus war mit dem Christkind unterwegs und verteilte an die Kinder kleine Präsente. Die geplanten Kutschenfahrten mussten, wegen des Wintereinbruchs, entfallen.