Zeltlager der Lauterhofener Minis in Illschwang

Vermischtes Illschwang

10.09.2017

5

0 10.09.2017

ist seit einigen Jahren ein beliebtes Ziel für das Zeltlager der Ministranten aus dem Pfarrverband Lauterhofen. 21 Kinder und Jugendliche waren heuer mit dabei.

Illschwang/Lauterhofen. Die Gesamtleitung hatte Pfarrer Gerhard Ehrl. Er wurde von den Gruppenleitern Antonia Hans und Johannes Strobl bestens unterstützt. Einige Mütter kümmerten sich um die Verpflegung. So bekamen die Minis unter anderem Spaghetti Bolognese und Pizzabrötchen serviert. Das Pfarrzentrum Patrona Bavariae mit der angrenzenden Propsteiwiese boten auch in diesem Jahre ideale Rahmenbedingungen für das Zeltlager.Die Gruppe war mit ihren Fahrrädern nach Illschwang gekommen. Das örtliche Freibad bildete bei angenehmen Temperaturen einen besonderen Anziehungspunkt. An zwei Nachmittagen nutzte man ausgiebig das kühle Nass. Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch im Hopfenmuseum. Der Vorsitzende des Gartenbauvereins Illschwang, Lorenz Geitner, erklärte ausführlich die Geschichte des Hopfenanbaus vor Ort. Er erzählte ihnen auch etwas über die Lagerung. Das Ernten der Dolden durften die Mädchen und Buben ebenfalls ausprobieren. Geitner erwähnte das Illschwanger Hopfenfest das alljährlich gefeiert wird, mit eigenem Bier. Zu den weiteren Aktivitäten gehörte eine Ortserkundung, wobei bei einem Quiz entsprechende Aufgaben gelöst werden mussten, und eine Nachtwanderung auf die Hainsburg.