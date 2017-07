Zwei Kirwatage mit durchwachsenem Wetter am Feuerwehrhaus in Pürschläg

Vermischtes Illschwang

27.07.2017

27.07.2017

Pürschläg. Traditionsgemäß lädt die Feuerwehr Dietersberg Ende Juli zur Kirwa rund um das Gerätehaus in Pürschläg ein. Los ging es am Sonntagvormittag bei einem Frühschoppen mit sauren Bratwürsten. Am Nachmittag spielten die Böhmisch-Oberpfälzer Musikanten zur Unterhaltung. Angeboten wurden Kaffee und Kuchen, Grillspezialitäten und Käse. Für die Kleinen war eine Hüpfburg aufgebaut. Bei kühlen Temperaturen waren am Montag bei der Nachkirwa Plätze im Zelt gefragt. Die Stodlbrenna besetzten den musikalischen Part. Bild: no