Wirtschaft Illschwang

17.04.2018

Die Firma ATH Heinl GmbH & Co KG, bisherig ansässig im Gewerbegebiet Kauerhof der Stadt Sulzbach-Rosenberg, verlagert ihren gesamten Betrieb in das Gewerbegebiet Neuöd der Gemeinde Illschwang. Die geschätzte Investitionssumme für dieses Großprojekt liegt bei 5,5 Millionen Euro.

Zum offiziellen Spatenstich hatten sich, neben der Investorenfamilie Heinl, eine Reihe von Gästen eingefunden. Im Vorfeld des Spatenstichs war das insgesamt 38 000 Quadratmeter große Grundstück von der Firma Helmut Werner aus Schöpfendorf grob planiert worden. Von der Firma Himmler aus Sindlbach werden die Fundamente erstellt sowie die Bürogebäude und die Lagerhalle gebaut. In den nächsten Tagen beginnt die Firma Englhard aus Ammerthal mit dem Errichten der Fertigbauelemente. Bis Mitte September soll der Rohbau stehen. Die Familie Heinl hofft, dass ihr Unternehmen Ende des Jahres an den neuen Standort umziehen kann.In Neuöd entsteht ein Gebäudekomplex von 135 Metern Länge und 53 Metern Breite. Dies bedeutet eine Grundfläche von 7155 Quadratmetern. Hinzu kommen für den Bürokomplex noch einmal extra 1600 Quadratmeter. Das Grundstück bietet die Möglichkeit, dass gegebenenfalls der Firmensitz noch erweitert werden kann, hieß es beim Spatenstich. Das bisherige Firmengebäude in Kauerhof war in allen Bereichen zu klein geworden. Der betriebliche Ablauf ist in Bezug auf die Gebäudegröße und -anordnung nicht mehr effektiv, heißt es aus dem Unternehmen. Die Erweiterungsmöglichkeiten waren durch die Grundstücksgröße begrenzt.Der Neubau liegt verkehrstechnisch günstig, ist er doch nur vier Kilometer von der A 6 entfernt, unmittelbar am Autobahnzubringer. Das Grundstück ist relativ eben und gut für die gewerbliche Nutzung geeignet, war man sich einig.ATH Heinl wurde im Jahr 1991 als Einzelfirma von Hans und Evi Heinl gegründet. Die Töchter Anja Antikidis-Heinl und Corinna Heinl erbten 2014 das Unternehmen von ihren Eltern. Alle vier zusammen bilden die Geschäftsleitung des Unternehmens. Hinzu kommt noch Fabian Heinl als Prokurist.Der Geschäftsbereich umfasst die Entwicklung, die Produktion, den Vertrieb an den Großhandel sowie Montage und Service von Kfz-Hebe- und Reifentechnik. In den vergangenen 27 Jahren hat sich ATH Heinl zu einem der leistungsstärksten Kfz-Werkstatt-Ausrüstungsunternehmen in Deutschland und Europa entwickelt. Gegenwärtig gibt es bei ATH Heinl 45 Beschäftigte, davon drei Auszubildende in den Bereichen Mechatronik, sowie Groß- und Einzelhandel. Zum 1. September beginnt ein weiterer Lehrling mit der Ausbildung. Durch den Neubau können weitere Arbeitsplätze geschaffen werden, betont die Geschäftsführung.Beim Spatenstich dankte Hans Heinl der Gemeinde und dem Landratsamt für die Unterstützung. Er informierte die Gäste, dass das Grundstück 2014 erworben wurde. Durch Sondierungsgrabungen nach keltischen Grabfeldern gab es eine Verzögerung. Es wurde nichts Entsprechendes gefunden. Bürgermeister Dieter Dehling lobte, dass sich Heinl für einen Standort der Firma ATH im Gewerbegebiet in Neuöd entschieden hat.