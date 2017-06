Freizeit Immenreuth

07.06.2017

Fußballgemeindemeister 2017 dürften sich die Kicker vom Eichenring nennen. Sie zeigten sich Pfingsten auf dem Kleinspielfeld des Sportvereins Immenreuth als unschlagbar und verwiesen den Titelverteidiger aus der benachbarten Kulmainer Straße auf den zweiten Platz.

Hintergrund Die Immenreuther Clubberer feierten zu Pfingsten 25-jähriges Gründungsfest. Dazu erhielten sie auch Besuch aus Nürnberg. Fanbeauftragter Jürgen Bergmann, Ehrenvorsitzender des Fanverbandes, Karl Teplitzky, und Betreuer des Fanbezirks 2, Dieter Altmann, gaben sich die Ehre.



Sie überbrachten die Glückwünsche der gesamten Mannschaft aus der Frankenmetropole. "25 Jahre Clubfan, das ist fast eine unendliche Zeit", meinte Bergmann, um dann auf die Berg- und Talfahrten des Clubs in der Bundesliga einzugehen. "Wir gewinnen nicht jedes Spiel, verlieren auch einmal und wechseln mit Leidenschaft die Liga. So oft wir hingefallen sind, sind wir wieder aufgestanden. Dieses Mal dauert es halt etwas länger." Seinen Bericht schloss er mit der Feststellung, der FCN sei Gott sei Dank ein bisschen vom Schicksal des TSV 1860 entfernt und wünschte sich, der FCN möge beim 30-jährigen Gründungsfest des Immenreuther Fanclubs wieder in der ersten Bundesliga spielen.



Als Mitglied der ersten Stunde der Immenreuther Fans sah sich Karl Teplitzky, in seiner Erinnerung waren auch die ersten Gespräche zur Gründungsvorbereitung mit Karl Hösl. Mit Immenreuth wurde eine rot-schwarze Rampe in die Oberpfalz geschlagen, die sich von 18 auf 160 Mitglieder prächtig entwickelt hat, strahlte er. Während Jürgen Bermann zum Geburtstag eine Urkunde und ein Heimtrikot mit allen Unterschriften der Lizenzspieler mitbrachte, hatte Teplitzky einen Fußball mit Unterschriften der Spieler dabei. Eine Urkunde des Fanverbandes und den Bezirksteller überreichte Bezirkskoordinator Dieter Altmann.



Bei der Jahreshauptversammlung der Clubfreunde im Februar übergab Karl Hösl den Vorsitz an seinen Sohn Matthias. Seit der Gründung des Vereins stand er an der Spitze der Clubberer. Auf einstimmigen Beschluss wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Die offizielle Ernennung dazu erfolgte beim Gründungsfest. (bkr)

(bkr) Die Clubfreunde als Austräger hatten alles für einen störungsfreien Ablauf unternommen. Das Team um Matthias Hösl nutzte das 25-jährige Gründungsfest der "Clubberer" für die Fußballgemeindemeisterschaft. Während die Spieler ihrem runden Leder nachjagten, drehte sich eine Sau am Spieß. Sie erlangte bis zur Siegerehrung knusperige Bräune.Sieben Mannschaften bestritten insgesamt 42 Spiele - jeder gegen jeden: eine echte Herausforderung an die Kondition der Spieler. Junge Kicker trafen auf erfahrene Amateure des Sportvereins, und Mädchen zeigten, dass sie ihrem männlichen Gegenüber gewachsen waren. Der bereitgestellte Notfallkoffer der Helfer vor Ort kam Dank der fairen Duelle nicht zum Einsatz. Das Lob galt neben den Spielern auch den Schiedsrichtern, die es verstanden, Härte gar nicht aufkommen zu lassen.Vom olympischen Geist getragen war es die Feuerwehr Ahornberg, die am Ende den siebten Tabellenplatz einnahm. Vor ihnen lagen die Ursprung-Biker, die zwar drei Tore weniger erzielten, aber die Brandschützer aus Ahornberg knapp mit 3:2 besiegen konnten. Insgesamt wurde 75 Mal das Tor getroffen. Am Ende strahlte die Mannschaft vom Eichenring mit 14:3 Toren und 18 Punkten. Es folgten auf Platz 2, Kulmainer Straße, 15:7/13; Platz 3, Dorfgemeinschaft Plößberg 15:9/10; Platz 4, Bayernstammtisch 10:12/9; Platz 5, Clubfreunde 10:8/8; Platz 6, Ursprung Biker 4:16/3 und Feuerwehr Ahornberg, 7:20/0.Bei der Siegerehrung allerdings wartete man vergebens auf den Altstar des 1. FC Nürnberg Dieter Eckstein, obwohl er sein Kommen angekündigt hatte. Demgegenüber freute sich Fanbeauftragter des Clubs, Jürgen Bergmann, über das ausgetragene Turnier zum 25-jährigen Gründungsjubiläum der Clubberer.