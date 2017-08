Freizeit Immenreuth

Die Abgas-Frage stellte niemand. Dafür war der Anblick einfach zu überwältigend. 167 betagte Autos und 33 Motorräder bevölkerten am Samstag den Kemnather Stadtplatz beim traditionellen Oldtimertreffen.

Auch Bürgermeister Werner Nickl und Organisator Elmar Högl gerieten ins Staunen: Jedes Fahrzeug war eine Rarität und hatte mindestens 30 Jahre auf dem Buckel. Gut gepflegt und glänzend wurden sie mit geschichtlichem Hintergrund präsentiert. Viele dieser sehenswerten Vehikel erlebten viele Jahrzehnte mit ihren Besitzer und sind untrennbar miteinander verbunden.Was über das Pflaster rollte, glich einem Museum. Gegensätze mit eingeschlossen. Im Schatten des 3,2 Tonnen schweren Cadillacs verschwand das Goggo Coupée, ein Kleinstwagen mit 480 Kilo Lehrgewicht. Beide erzählten ebenso Lebensgeschichte wie die röhrenden Flitzer - der legendäre Sportwagen NSU-Prinz zum Beispiel oder der verschämt tuckernde Trabi. Quietschende Reifen und nostalgischer Benzingeruch zogen Hunderte von Schaulustigen an. Das Tor zur nördlichen Oberpfalz wurde für einen Tag Einfallstor für eine willkommene Invasion betagter Fahrzeuge. Jugendträume wurden für zwei Stunden auf dem Marktplatz wahr.Das Defilee führte Georg Schwab aus Brand mit seiner Herkules, Baujahr 1940, an. "125 Kubikzentimeter, Dreigang und 3,2 Pferdestärken, verkündete Elmar Högl, während das Stadtoberhaupt Urkunde und Erinnerungsbild überreichte. In der Badstraße präsentierten vier eingeschworene Schrauber ganz privat ihre Prachtstücke aus Amerika. "Keine Konkurrenz zum Oldtimertreffen", meinten sie. Ein Besuchermagnet war auch der berühmte Teilemarkt (Bericht folgt).