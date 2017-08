Freizeit Immenreuth

23.08.2017

Schulpflicht, Lernmittelfreiheit, kostenlose Schülerbeförderung: All das kennt man im Heimatland von Pfarrvikar Dr. Justin Kishimbe nicht. Deshalb unterstützt er junge Menschen im Kongo, um auch ihnen den Schulbesuch zu ermöglichen.

Für dieses Projekt, das auch zum Ziel hat, ein Wohnheim für Kinder zu schaffen, banden 19 fleißige Helfer und einige Kinder des Obst- und Gartenbauvereins Kräuterbuschen für Mariä Himmelfahrt. Die bunten Sträuße durften nach der Segnung am 15. August in der Pfarrkirche mit nach Hause genommen werden; Spenden waren erwünscht.Fast 500 Euro sammelten sich in den Körbchen. Diesen Betrag stockte der Verein auf 550 Euro auf. Das Geld überreichten die Gartenfreunde am Sonntag Pfarrvikar Dr. Justin Kishimbe. Vorsitzende Maria Frauenholz dankte allen Blumen- und Kräuterspendern, Helfern und ganz besonders Anni Söllner, die wie immer den Platz und die Garage für das Binden der Kräuterbuschen zur Verfügung stellte und obendrein alle Helfer bewirtete.