Freizeit Immenreuth

09.08.2017

09.08.2017

Zwar sind es noch ungefähr 300 Tage bis zum großen Festwochenende, doch das Rahmenprogramm für die 90-Jahr-Feier ist bereits festgezurrt. Ab jetzt folgt beim Sportverein Immen-reuth 1928 der Feinschliff fürs Jubiläum.

Seinen 90. Geburtstag will der SVI natürlich gebührend feiern. Dazu soll das Waldstadion zum Festgelände umgestaltet werden. Der Festausschuss, der nichts dem Zufall überlassen und rechtzeitig die Weichen für das Gründungsjubiläum stellen will, hat den Termin dafür auf 8. bis 10. Juni 2018 terminiert. Den Verantwortlichen ist es gelungen, ein dreitägiges Spektakel am Sportgelände zu organisieren, bei dem musikalisch alle Generationen angesprochen werden.Am Freitag, 8. Juni 2018, wird das Open-Air "Summer Vibes Teil III" das Waldstadion wieder "viben" lassen. Nach dem großartigen Erfolg von "Summer Vibes Teil II" in diesem Jahr wird die Veranstaltung verfeinert. So konnten die in der Szene bekannten DJs Arnold Palmer und Ane.SO.INK sowie Villa Varia für die Auflage 2018 gewonnen werden. Auf verschiedenen Areas werden sie die Besucher mit perfektem Sound verwöhnen.Der Live-Act am Samstag, 9. Juni, wird die Herzen der Rock- und Gitarrenmusikfreunde höher schlagen lassen. Dem SVI-Team ist es gelungen, die Coverband "Die toten Ärzte" für ein Gastspiel im Waldstadion zu gewinnen. Die Hamburger Jungs beherrschen die Musik der Bands "Die toten Hosen" und "Die Ärzte" mit Bravour. Sie sprechen damit mittlerweile ein Millionenpublikum an. Perfekter Sound und eine einmalige Bühnenshow werden den Besuchern im Waldstadion einheizen.Zum Jubiläumsausklang am Sonntag, 10. Juni, wird die Stimmungsband "Stoapfälzer Spitzbuam" am Spätnachmittag Jung und Alt mit zünftigem Alpensound auf die Bierbänke spielen. Ihr Spektrum reicht von Oldies über die Deutsche Welle bis hin zu Rock und Pop.