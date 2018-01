Kultur Immenreuth

23.01.2018

Die Fischerfreunde sind gerne an ihrem Vereinsgewässer in Kulmain. Kreisen aber - so wie am 18. Dezember - ungebetene Gäste über dem, sind sie davon nicht begeistert.

Über 60 schwarzgefiederte Fischräuber zogen über dem Weiher ihre Kreise, berichtete Vereins-Vorsitzender Willi Stahl in der Jahreshauptversammlung der Fischerfreunde. Und der Tisch für die Kormorane war üppig gedeckt.In den fünf Vereinsgewässern wurde im Herbst ausgebracht. Gewässerwart Stefan Scherm listete dazu einen Besatz von 3748 Kilo Karpfen, 62 Kilo Schleien, 156 Kilo Hechte und 30 Kilo Zander auf. Zusätzlich wurden im Stausee 31,5 Kilo Waller eingesetzt. Im Frühjahr ist vorgesehen, den Bestand noch zu ergänzen. Eines aber ärgerte den Gewässerwart: Das Befahren von Dämmen mit Kraftfahrzeugen, obwohl es untersagt ist. Bei Gregor Heldt und dessen Tochter Alina bedankte er sich. Die beiden kamen zu Arbeitseinsätzen und sammelten freiwillig Müll ein. Sie war von der Jugendgruppe die einzige, bedauerte Scherm. Als Anerkennung für die fleißige Mithilfe bekam sie eine Jahreskarte.Der Verein zählt nach dem Bericht des Vorsitzenden 300 Mitglieder. In einem Rückblick erinnerte Stahl an fünf Arbeitseinsätze, das Raubfisch- und Königsangeln sowie das Fischerfest. Herzlichen Dank sprach Stahl den Angelkartenverkäufern aus und der Familie Rausch aus Trebgast für eine Spende von 100 Euro.Vor den Neuwahlen wurde Karl Hösl geehrt. Seit 30 Jahren gehörte er in verschiedenen Positionen dem Vorstand an: Er war Schriftführer und Mädchen für alles. Die letzten vier Jahre war er zugleich zweiter Vorsitzender und Schriftführer. Hösl geht nun nach drei Jahrzehnten in den "Fischerruhestand". Stahl dankte dem unermüdlichen Fischerfreund für die Arbeit mit einem Gutschein. Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender Willi Stahl; zweiter Vorsitzender Rudi Scherm; erster Kassier Wilma Ernst; zweiter Kassier Martin Reger; erste Schriftführerin Lisa Breitengraser; zweiter Schriftführer André Seebauer; Gewässerwarte Stefan Scherm, Jörg Kaczmarek, Hubert Serfling, Gregor Heldt und Norbert Weber; Jugendwarte Rene Etterer und Wolfgang Kastner; Gerätewarte Klaus und Sebastian König; Organisation Rudolf Scherm und Cornelia Stahl; Beisitzer Walter Ernst; Roland Deubzer und Reinhard Pietsch sowie Kassenprüfer Christoph Engelbrecht und Jürgen Schlesak.