Delegiertenversammlung in Immenreuth

Politik Immenreuth

21.07.2017

Bewährtes Team für die CSU im Stimmkreis Tirschenreuth: Bei der Landtagswahl im kommenden Jahr schicken die Christsozialen erneut Tobias Reiß, bei der Bezirkstagswahl Toni Dutz in den Wahlkampf. Mit einem klaren Ergebnis kürten die Delegierten des Stimmkreises 307 am Freitagabend Reiß zum Direktkandidaten für die Landtagswahlen. Der 49-jährige Rechtsanwalt aus Brand erreichte 97 von 99 Stimmen (rund 98 Prozent). Als Direktkandidat für den Bezirkstag tritt der Wiesauer Bürgermeister Toni Dutz (58) an. Er erhielt 92 Stimmen (94 Prozent).

Das Votum der Delegierten der Ortsverbände war keine Überraschung. Schon in Vorfeld hatten sich der Kreisvorstand und die Ortsvorsitzenden aus Tirschenreuth und Neustadt/WN auf Reiß und Dutz festgelegt. Der Wahlkreis 307 umfasst den Landkreis Tirschenreuth, den westlichen Landkreis Neustadt/WN sowie die Stadt Windischeschenbach.