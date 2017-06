Politik Immenreuth

07.06.2017

Die Sicherung des Haushaltes 2017 sah der Fraktionssprecher der CSU, Josef Hecht, (wir berichteten) als wichtigste Aufgabe der Gemeinde. Ziel ist es, weiter zum Wohle der Bürger zu planen, sagte er in der Gemeinderatssitzung. Der Vorsorge werde dabei der Vorrang eingeräumt. Mehr Investitionen für das Jahr 2017 hatte sich Erich Hader (SPD) gewünscht.

"Beim ersten Blick könnte man von einem guten und konstanten Haushalt 2017 sprechen. Schaut man genau auf die Zahlen, wird man feststellen, dass der Haushalt ein weiterer großer Kraftakt ist, der keinen Spielraum lässt. Wir sind momentan am Limit", betonte auch Eberhard Besold für die Freien Wähler. Nach seinen Worten zählt das Jahr 2017 zu einem der schlechtesten. Die Sanierung der Quellen musste zurückgestellt werden. Als sehr bedenklich bezeichnete er die offenen Forderungen von 435 000 Euro.Ein deutliches Wort zum Haushalt sprach Roman Melzner (CSU). Der Verwaltungshaushalt sei seit 2008 um über eine Million gestiegen und habe mittlerweile 73 Prozent des Gesamthaushaltes erreicht. Der Vermögenshaushalt ist der Zweitkleinste seit zehn Jahren. Die Verschuldung der Gemeinde, einschließlich des Anteils am Naturerlebnisbad, wird zum Jahresende rund 3,5 Millionen erreichen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1876 Euro entspricht und dreimal höher ist als die vergleichbarer Gemeinden. Eine Entspannung sah er in den kommenden fünf Jahren nicht, da notwendige Investitionen bei der Wasserver- und -entsorgung in die Zukunft verschoben wurden. Eine Gefahr eines weiteren Anstiegs bei der Pro-Kopf-Verschuldung erkannte Melzner bei dem aus den Vorjahren aufgelaufenen Soll-Fehlbetrag von 665 000 Euro, der seit einigen Jahren den Kassenkredit der Gemeinde stark belastet. Der Fehlbetrag entstand vermutlich im Vermögenshaushalt. Anerkennung zollte Melzner Kämmerer Thomas Kaufmann für die aufgedeckten offenen Forderungen der Gemeinde gegenüber der Naturerlebnisbad GmbH.Zum Schluss sah Melzner die finanzielle Situation der Gemeinde im Vergleich zu vielen umliegenden Gemeinden als sehr bedenklich an. Nennenswerte Einsparungen im Vermögenshaushalt wird es keine geben, was im Umkehrschluss heißt, sich auf Einsparungen im Verwaltungshaushalt zu konzentrieren. In diesem Zusammenhang thematisierte er den Gedanken einer Verwaltungsgemeinschaft, wie ihn bereits Erich Hader einmal anregte. Die interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden auf bestimmten Gebieten der Verwaltung würde sehr viel Sinn machen, so Melzner. Gemeinsam und ohne Gegenstimme verabschiedeten die Räte den Haushalt für das Jahr 2017.