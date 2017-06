Politik Immenreuth

(wüw) Einer der größten Fans Helmut Kohls in der Region ist Bernhard Söllner. Noch heute hängt ein Wahlplakat in seinem Büro. Dabei war er zu Kohls großen Jahren gar nicht wahlberechtigt. Im Interview spricht der Gemeinde- und Kreisrat über die Faszination Kohl.

Durch meinen Vater habe ich mich früh für Politik und das "Drumherum" interessiert. Bundeskanzler Helmut Kohl war damals oft auf allen Kanälen. Mit ihm verbinde ich deshalb auch Kindheitserinnerungen. Als die Mauer fiel, war ich neun. Ich verstand nicht alles, wusste aber, da passiert etwas Großes. Am 10. November musste ich nicht zur Schule, durfte mit meiner Familie nach Plauen fahren. Nach der Kommunalwahl 1996 habe ich dann mitgeholfen die JU in Immenreuth wiederzubeleben. Seither bin ich politisch aktiv.Darauf bin ich stolz. 1998 war die erste Wahl, bei der ich im Wahlkampf aktiv war. Die Wahl war vier Wochen nach meinem 18. Geburtstag. Ich sehe noch heute, wie ich nervös im Wahllokal in der Grundschule mein Kreuz für die CSU und Helmut Kohl gemacht habe. Umso enttäuschender war die krachende Niederlage. In der Woche danach habe ich in der Wahlkreis-Geschäftsstelle bei Ria Werner das letzte Wahlplakat geholt. Das war übrigens meine erste Autofahrt nach Weiden. Das Plakat hing in meinem Jugendzimmer, jetzt eingerahmt im Büro.Ja, im Wahlkampf 1998 in Bayreuth. Kohl trat in der Maximilianstraße auf. Er ging nah an mir vorbei. Leider gab es keine Foto-Handys.Helmut Kohl ist als Bundeskanzler bis heute Rekordhalter. Das wird man nur, wenn man immer wieder das Vertrauen der Menschen bekommt. Ein Politiker muss nicht "cool" sein. Und von jedem gemocht zu werden, ist sowieso nicht möglich. Ich gebe aber zu, dass es ungewöhnlich ist, sich als 18-Jähriger ein Kohl-Plakat ins Zimmer zu hängen. Meiner Freundin hat es nichts ausgemacht. Ich bin seit 13 Jahren mit ihr verheiratet, wir haben drei Kinder.Die Wiedervereinigung. Da spielte sicher viel zusammen. Ich bin aber überzeugt, ohne Helmut Kohl, ohne seinen Weitblick, sein Gespür, sein Geschick gäbe es kein vereintes Deutschland. Für seine Aussage "blühenden Landschaften" wurde er mit Eiern beworfen. Schaut man sich heute in den neuen Bundesländern um, "blühen die Landschaften dort tatsächlich. Er hat Recht behalten.Er trat kaum mehr auf. Die Bilder vom kranken Helmut Kohl haben mich erschreckt. Er sah so anders aus. Das zeigte aber, Helmut Kohl ist auch nur ein Mensch. Geistig blieb er fit, war gefragter Ratgeber. Er blieb durch und durch Europäer und hätte den Friedensnobelpreis verdient.Natürlich darf man. Mit Strauß und Kohl trafen starke Persönlichkeiten aufeinander. Letztendlich war Kohl aber immer Kanzler der gesamten Union. Diskussionen im Sinne der Sache gehören dazu. Das ist doch heute mit Merkel und Seehofer nicht anders. Und auch von unserer Bundeskanzlerin darf man ohne schlechtes Gewissen schwärmen, sie macht ihren Job richtig gut. So gut, dass sie Helmut Kohl als Rekordhalter ablösen wird. In der Politik ist es wie überall: Jedem recht getan, ist eine Kunst die niemand kann. Und alles richtig macht nicht einmal die CSU.