20.12.2017

Das Baugebiet Steinäcker bleibt für die Gemeinde ein Problem. Zweiter Bürgermeister Josef Hecht informierte bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag über schwere Verhandlungen. Laut Hecht gab es mit den betroffenen Grundstücksbesitzer eine Besprechung, an der auch die Fachbehörden, das Vermessungsamt und der Erschließungsträger, die KFB Baumanagement GmbH aus Reuth, beteiligt waren. "Von den Grundstückseigentümern folgten nur zwei der Einladung", bedauerte Hecht. An die Grundstückseigentümer appellierte er nochmals, ihre Position zu überdenken. Er bot ihnen erneut Gespräche an. Sie sollen bis Mitte Januar stattfinden. Hecht hofft in der dann anschließenden Gemeinderatssitzung am 18. Januar, das Verfahren einleiten zu können. Sollte es zu keiner Einigung kommen, werde es eine Erschließung im Umlegeverfahren geben.

Das Verfahren erläuterte Thomas Kaufmann von der Verwaltung. Sollte es zu dieser Entscheidung kommen, würde das Vermessungsamt beauftragt, die Fläche in Bauparzellen aufzuteilen. Die Baugrundstücke unterliegen ab da einer Veränderungssperre. Nach Abzug der öffentlichen Flächen wie Erschließungsstraßen und Gehwege wird die verbleibende Fläche den Grundstückseigentümern zugeteilt. Die Grundstücke erhalten dabei den Zuschnitt bebaubarer Parzellen. Nach Abschluss des Verfahrens erhalten die Grundstückseigentümer die Bescheide über Erschließungsbeiträge.