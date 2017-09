Politik Immenreuth

15.09.2017

Zweiter Bürgermeister Josef Hecht leitet diesmal die Sitzung des Gemeinderates. Dem Gremium hat er drei schlechte Nachrichten zu überbringen.

Warten sei Mai Die Erschließungsarbeiten für den zweiten Abschnitt des Baugebiets "Steinäcker" sollten bereits Anfang Mai beginnen. In der Ausgabe vom 9. Mai berichtete der "Neue Tag", dass "ein paar Buchstaben in einem mehrseitigen Kaufvertrag" vermutlich übersehen wurden und zum Baustopp führten". Beim Spatenstich zum Breitbandausbau am 5. Juli hieß es, erst mit dem Abschluss des Breitbandausbaus soll mit den Erschließungsmaßnahmen fortgefahren werden. Als Grund wurde die erreichte Kapazitätsgrenze der Bauunternehmung Markgraf genannt, die den Zuschlag für beide Maßnahmen erhielt und der Breitbandausbau Vorrang habe. (bkr)

Die erste war wohl noch das geringere Problem. Von dem Entsorgungsunternehmen Magnitz erhielt die Kommune die Nachricht, das Kontingent an Gelben Säcken für dieses Jahr sei erschöpft. Bei der Gemeindeverwaltung seien diese nicht mehr erhältlich. Die Abfallsäcke werden bis zum Jahresende bei der Entleerung der Restmülltonnen verteilt. An den Mülltonnen ist deshalb künftig ein Zettel mit dem Bedarf an Rollen anzubringen.Es klang zunächst wie eine gute Nachricht, als Hecht von der Vertragsunterzeichnung für die Sanierungsarbeiten im Friedhof am Dienstag mit der Firma Dienstleistungen Hautmann aus Kötzersdorf berichtete. Bis Allerheiligen sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, damit die Friedhofsbesucher nicht in Matsch und Wasser stehen. Die Wege werden befestigt, Drainagen zur Entwässerung der Gräber verlegt, der Vorplatz des Friedhofsgebäudes und der Treppenaufgang behindertengerecht gestaltet. Die Friedhofsbesucher haben während der Bauarbeiten mit Behinderungen zu rechnen. Die Gemeinde bittet dafür um Verständnis. Eberhard Besold (Freie Wähler) wunderte sich über die verzögerte Vertragsausfertigung. Bereits Ende Juli hatte der Gemeinderat die Arbeiten in nicht öffentlicher Sitzung vergeben. Er verlangte Auskunft darüber, warum der Beschluss solange unbearbeitet geblieben ist. Der zweite Bürgermeister versprach, dies abzuklären."Im Erschließungsgebiet ,Steinäcker' ist noch nicht alles in trockenen Tüchern", teilte das stellvertretende Gemeindeoberhaupt mit. Nach seiner Information sind noch nicht alle Verträge für die Erschließung unter Dach und Fach. In der kommenden Woche stehen noch Gespräche an. Hecht hoffte auf einen baldigen Notartermin und den Abschluss der Verträge. Eile ist auch deshalb geboten, um denen, die bauen wollen, das Bauen demnächst zu ermöglichen. Diese Information stieß beim Fraktionsvorsitzenden der SPD, Erich Hader, auf Verwunderung. Bürgermeister Heinz Lorenz sei öfter zum Sachstand befragt worden. Man habe die Antwort bekommen, dass alles abgeschlossen und in trockenen Tüchern sei (siehe Kasten).