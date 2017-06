Sport Immenreuth

Kulmain/Immenreuth. (jlr) Die A-Jugend der SG Immenreuth/Kulmain feierte letzten Samstag ihren Saisonabschluss mit einer Grillparty im Sportheim Kulmain. Nach einer kurzen Begrüßung der Vorstandschaft die der Mannschaft zum Klassenerhalt in der Kreisliga gratulierte, gab Betreuer Sylvian Lorenz einen kurzen Jahresrückblick. Im Anschluß wurden die Spieler Kevin Hecht, Manuel Scherm, Lukas Brunner und Stefan Schwaiger vom SV Kulmain und Lukas Zembsch, Felix Ullmann und Jonas Schultes vom SV Immenreuth (Bild), die aus Altersgründen aus der A-Jugend ausscheiden mit einen Geschenk verabschiedet. Die Mannschaft um Kapitän Andy Haberkorn überreichte ihrem ausscheidenden Betreuer Matthias Pocker, der die Mannschaft seit vier Jahren betreut, ein Trikot mit Unterschriften der Spieler. Im Anschluß feierte die Truppe bei musikalische Klängen von DJ Moritz bis in Morgenstunden. Der Trainingsauftakt der A-Jugend für die Saison 2017/18 ist voraussichtlich am 31. Juli.