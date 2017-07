Vermischtes Immenreuth

21.07.2017

5

0 21.07.2017

Bis Jahresende sollen 123 Adressen in den Gemeindeteilen Gabellohe, Tiefenlohe, Haid am Forst, Schadersberg, Plößberg, Döberein, Günzlas, Katzenöd, Punreuth, Hölzlmühle, Herzogshut und Poppenberg das schnelle Internet genießen können. Alle erhalten einen kostenlosen Glasfaseranschluss.

Die Arbeiten dazu laufen seit zwei Wochen. Ob die 200 Megabit oder mehr dann tatsächlich zur Verfügung stehen, hängt von mehreren Faktoren ab. Vom zweiten Schritt des Breitbandausbaus werden aber auch andere Internetnutzer profitieren können.Die niederbayerische Amplus AG aus Teisnach hatte am Donnerstag zu einem Informationsabend in die Aula des Schulzentrums eingeladen. Wie Bürgermeister Heinz Lorenz ausführte, habe die Gemeinde aufgrund der hohen Förderung das Wagnis auf sich genommen, die Anwesen nicht nur bis zur Grundstücksgrenze, sondern den Glasfaseranschluss kostenlos direkt ins Haus bis in den Keller oder das Erdgeschoss verlegen zu lassen. Einige noch unterversorgte Gebiete werden nach Abschluss der Arbeiten zudem durch technische Verbesserungen mit mindestens 30 bis 50 Megabit versorgt sein.Ludwig Himmelstoß von Amplus entschuldigte sich für den Ausfall des Info-Mobils beim Bürgerfest und stellte die Produktpalette seiner Firma vor. Er sprach von einem zukunftsorientierten und jederzeit erweiterbaren Ausbau des Breitbandnetzes im Gemeindegebiet bis zu einem Gigabit. Alle Leitungen werden im Boden verlegt. Der Anschluss endet regelmäßig aufgrund eines Kooperationsvertrags in einem trockenen Kellerraum bei einem "grauen Kastl", dem Abschlusspunkt Lichttechnik). Es wird verschlossen und verplombt, weil beim Öffnen nicht sichtbare Laserstrahlen Augenverletzungen herbeiführen können. Von diesem verzweigen sich je nach Bedarf benutzerseitige Leitungsanschlüsse.Insgesamt werden 34 Kilometer Glasfaser verlegt. Die bereits existierenden Baustellen der Firma Markgraf hat Himmelstoß besichtigt. Ende 2017 soll die technische Inbetriebnahme des Netzes erfolgen. Ob es dann allerdings schon genutzt werden kann, hängt von mehreren Faktoren ab. Wer den Vorteil von Glasfaser haben möchte, muss einen Vertrag mit der Amplus AG abschließen und den Anbieter wechseln. Ausdrücklich wurde davor gewarnt, selbst das Vertragsverhältnis mit dem bestehenden Anbieter aufzulösen. Dieser würde zum Vertragsende ohne Wenn und Aber die Verbindung abbrechen, wie Dominik Raithmeier ausführte. Die Vertragskündigung sollte unbedingt über Amplus laufen, weil sie den Kündigungszeitpunkt nach Bedarf hinausschieben kann, wenn nicht zeitgerecht die neue Leitung frei geschaltet werden kann. Raithmeier warnte vor einer Eigenkündigung auch deshalb, weil dann unter Umständen für Tage oder Wochen die Telefon- oder Internetverbindung nicht zur Verfügung steht. Übernimmt Amplus dagegen die Kündigung, reduziert sich der Zeitraum auf einen Tag.Zu überlegen sind nach den Ausführungen von Amplus auch die möglichen Folgen, werde auf einen Hausanschluss verzichtet. In diesem Fall werde das Glasfaserkabel nur bis zur Grundstücksgrenze verlegt. Ein späterer Anschluss sei dann auf eigene Kosten zu bestreiten. Glasfaseranschlüsse auf Eigenkosten können ebenso außerhalb des eingangs erwähnten Erschließungsbereichs beantragt werden, sofern die neu zu verlegenden Glasfaserkabel am Grundstück vorbeiführen.