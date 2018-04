Anneliese und Horst Hopperdietzel feierten Diamanthochzeit

Vermischtes Immenreuth

03.04.2018

Seit 60 Jahren sind Anneliese und Horst Hopperdietzel (Mitte) in Treue fest verbunden. Die Firma Markgraf als Arbeitgeber brachte das Paar, das im Standesamt in Oberpferdt, dem Geburtsort der Jubilarin, den Bund des Lebens schloss, in die Oberpfalz. Den kirchlichen Segen spendete die evangelische Kirche in Regnitzlosau, Heimatort des Jubilars. Nach dem Umzug aus dem Landkreis Hof errichtete der Zimmerermeister in Immenreuth sein zweites Haus. Im zugleich ersten Fertighaus im Ort wuchsen die Söhne Arthur und Jürgen auf. Zur Diamanthochzeit gratulierten fünf Enkel und ein Urenkelkind, das zweite soll im Juni folgen. Für die Gemeinde überbrachte geschäftsführender Bürgermeister Josef Hecht (rechts) Glückwünsche. Pfarrer Dirk Grafe (Zweiter von links, mit Margit Hopperdietzel) erinnerte an die Tätigkeit Horst Hopperdietzels als Vorstand der evangelischen Kirchengemeinde und Hausmeister der Christuskirche. Geschätzt ist seine Hilfsbereitschaft auch im gesamten Ort. Bild: bkr