Vermischtes Immenreuth

01.07.2017

Alle Redner führten aus der gewohnten und sicheren Wohlstandgesellschaft heraus. Sie rückten die Realität kriegerischer Auseinandersetzungen, unter denen besonders Kinder zu leiden haben, in den Mittelpunkt. Helmut Kutin schilderte dies in wenigen, aber beeindruckenden Worten. Der berichtete von seiner Reise nach Syrien: Dort wurde die Mutter eines Neunjährigen vor dessen Augen mit fünf Schüssen getötet. Der Vater war bereits Opfer des Krieges. In einem SOS-Kinderdorf wird nun versucht dem Buben über die traumatischen Erlebnisse hinweg zu helfen.Die Verdienste des SOS-Kinderdorfs Oberpfalz bei der Aufnahme unbegleiteter Flüchtlinge fand in den Ansprachen große Anerkennung. Dazu die Leistung der zurückliegenden Jahre, in denen über 400 Kindern eine neue Heimat geschenkt wurde.Dem Festakt ging ein ökumenischer Gottesdienst mit Domkapitular Monsignore Thomas Pinzer und Dekan Dr. Wenrich Slencka voraus. Den Glauben verglichen sie mit einem „Kletterhaken“ an dem man fast immer alles festmachen kann. (Ausführlicher Bericht folgt)