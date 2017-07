Vermischtes Immenreuth

24.07.2017

Das Oberammergauer Friedhofskreuz von Professor Dr. Böhm hängt wieder in der Aussegnungshalle. Es kehrte nach wochenlanger Restaurierung zurück an seinen alten Platz.

Im März gab Ehrenbürgerin Gabriele Sieber nach einer eingehenden Beratung mit Holzschnitzer Gerhard Schinner aus Ebnath und Bürgermeister Heinz Lorenz den Auftrag, den herrlichen Corpus und das Kreuz von Farbspritzern, Staub und Farbschäden zu befreien. Sie übernahm dafür die Kosten.Es war Kleinst- und Geduldarbeit, die Gerhard Schinner leisten musste. Sein Ziel, die alte Struktur zu erhalten, gelang hervorragend. Teilweise mit Nadeln entfernte er Punkt für Punkt Farbspritzer aus den Poren des Eichenfurniers des Kreuzes, um optisch nichts zu verändern. Einfach überstreichen hätte die Holzmaserung zerstört.Die Oberfläche des Corpus wurde nach der intensiven Reinigung wieder mit einer Lasur geschlossen. Nach Einschätzung von Schinner war es höchste Zeit, die lebensgroße Darstellung von der Kreuzigung Christi zu restaurieren. Spätestens in fünf Jahren, so schätzte er, wären größere, nicht reparable Schäden entstanden. "Es wäre schade, wenn man das Kreuz hätte verkommen lassen", so die Meinung des Fachmanns.In einem weiteren Schritt will die Gemeinde die beidseits des Kreuzes angebrachten Abstellbretter für den Blumenschmuck der Struktur und Farbe des Kreuzes anpassen. Somit soll Einheitlichkeit in der Aussegnungshalle geschaffen werden.