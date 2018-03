Vermischtes Immenreuth

15.03.2018

Zu den "Großen" des Herz-Jesu-Kinderhauses war das Bayerische Roten Kreuz gekommen. Beim "Trau-dich-Kurs" bewiesen Kathrin Schwindl und Michaela Weber von der Helfer-vor-Ort-Bereitschaftsgruppe Armesberg, dass niemand zu klein ist, um zu helfen.

Mit den Kindern erarbeiteten sie, wie man einen Notruf anhand der fünf W-Fragen richtig absetzt. Die Mädchen und Buben dachten sich dazu Notfallsituationen aus. Auch ihre Kleidung mit den Leuchtreflektoren erklärten die BRK-Mitarbeiterinnen. Nach einer Brotzeit ging es mit der Wundversorgung weiter. Die Kinder erhielten ein Verbandpäckchen, das unter anderem ein Pflaster und eine sterile Wundauflage enthielt. Schwindl und Weber zeigten den richtigen Umgang mit dem Verbandsmaterial. Wichtig dabei ist, die Wunde wegen möglicher Bakterien nicht zu berühren. Einiges an Vorwissen brachten die Kleinen beim Thema Bewusstlosigkeit mit.Um sich die Reihenfolge bei der stabilen Seitenlage zu merken, brachten die Frauen ihnen den Spruch "Hallo, ich bin ein Flamingo, ich hab mich ganz doll lieb, ich drehe mich" bei. Die Kinder übten die stabile Seitenlage danach spielerisch in Zweiergruppen. Zum Abschluss ließ stellvertretender Bereitschafts-Vorsitzender Jörg Müller die Kinder einen Blick in den Einsatzwagen mit faltbarer Trage, Puls- und Blutdruckmessgeräten, Sauerstoffmaske und Defibrillator werfen. Natürlich duften sie das Blaulicht, die Sirene und die Funksprechanlage ausprobieren. Am Ende erhielten die begeisterten Kinder ihre persönliche "Trau-Dich-Urkunde".