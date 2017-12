Herbergssuche mit Bunten Tönen

Vermischtes Immenreuth

27.12.2017

7

0 27.12.2017

Auch in diesem Jahr haben Heidi Braunreuther und Sibylle Polzin mit den Kindern aus der Herz-Jesu-Pfarrei wieder ein Krippenspiel einstudiert. Die von Pfarrer Markus Bruckner gehaltene Andacht in dem gut gefüllten Gotteshaus wurde von den Kindern mitgestaltet, welche die Herbergssuche von Maria und Josef in Bethlehem nachspielten. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst vom Kinder- und Jugendchor "Bunte Töne". Dieser stimmte die Gläubigen vor der Andacht mit weihnachtlichen Liedern auf das Krippenspiel ein. Mit dem Lied "Stille Nacht" in der von zwei Christbäumen erleuchteten Pfarrkirche endete die Feier. Pfarrer Markus Bruckner wünschte frohe Weihnachten und bedankte sich bei allen, die mitgeholfen hatten. Viele Gläubige nahmen noch das Licht von Bethlehem mit nach Hause. Bild: mez