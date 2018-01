Vermischtes Immenreuth

29.01.2018

29.01.2018

Aus der Vielzahl der Ehrungen in der Jahreshauptversammlung des Sportvereins hob sich eine Auszeichnung besonders ab. Zweiter Vorsitzender Jürgen Lautner durfte im Namen des Bayerischen Landessportverbandes Ehrenmitglied Hermann Melzner die Verdienstnadel in Gold mit Brillanten und großem Kranz überreichen.

Für Melzner sei der Sportverein Immenreuth ein Lebenswerk, erklärte Lautner in seiner Würdigung. Der Geehrte trat 1956 dem Verein bei und war seitdem ununterbrochen als Funktionär tätig. Von 1979 bis 1991 leitete er die Geschicke der Sportler als Vorsitzender. In seiner Amtszeit entstand die Sportanlage. Melzners Wirken und Handeln ist laut Lautner aus dem Verein nicht wegzudenken. Nicht nur in guten Zeiten habe er sich eingebracht. Für seine Verdienste habe ihn der SV Immenreuth 2003 zum Ehrenmitglied ernannt.Mit Melzner freute sich der zweite Vorsitzende über die höchste Auszeichnung des Bayerischen Landessportverbandes für Personen, die mindestens 50 Jahre eine führende Rolle im Vereinsleben ausfüllen. Zum Jahreswechsel habe Melzner seine Tätigkeit als Verwalter der Mitgliederkartei in jüngere Hände an Norbert Bock gegeben und sei nach 50 jährigem Engagement in "Vereinsrente" gegangen. Unter anhaltendem Applaus überreichte Lautner die vom Präsidenten des Bayerischen Landessportverbandes, Günther Lommer, unterschriebene Urkunde sowie die Ehrennadel.