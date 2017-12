Vermischtes Immenreuth

11.12.2017

Die Kinder der sechsten Jahrgangsstufe beherzigten die Lernziele beim Vorlesewettbewerb des sonderpädagogischen Förderzentrums und zeigten erfolgreich ihre erlernten Fähigkeiten. "Lesen ist die beste Erfindung seit 2000 Jahren", erklärte Sonderschulrektor Wolfgang Schmid in seinem Grußwort. Lesen ist aktives Gehirntraining und erweitert den persönlichen Horizont. Er forderte die Schüler auf, mit Ernst und Einsatz am Wettbewerb teilzunehmen, fair zu sein und auch die Anstrengungen der Konkurrenten anzuerkennen.

Der Lesewettbewerb dient nach seinen Worten dazu, das Bücherlesen als Freizeitbeschäftigung und Bildungsmöglichkeit wieder in Erinnerung zu rufen und die eigene Lesefertigkeit zu verbessern. Die Schüler traten in der Endausscheidung in den Wertungsbereichen Wahl- und Fremdtext gegeneinander an. Als Mitglieder der Jury fungierten der Rektor Schmid, Kämmerer Thomas Kaufmann und Schulbibliothekbetreuerin Helga Schweitzer. Bewertet wurde beim Wahltext der Teilnehmer auch die Gestaltung des Textes beim Vortrag. Beim Fremdtext "Herr Rot in Not", war die Lesefertigkeit das wesentliche Bewertungskriterium.Beeindruckt war man vor allem vom Selbstbewusstsein der Schüler, die eine kurze Inhaltsangabe ihres Lesetextes vortrugen. Am Schluss hatte Toni Stich die Nase vorne. Auf Platz zwei landete Anna-Maria Findeis. Den dritten Platz belegte Sebastian König. Die drei Schüler erhielten je ein Buchpräsent des Förderzentrums und einen Gutschein der Gemeinde. Toni Stich vertritt damit das sonderpädagogische Förderzentrum Immenreuth beim Regionalentscheid im nächsten Jahr.