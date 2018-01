Vermischtes Immenreuth

26.01.2018

12

0 26.01.201812

Von durchschnittlichen Leistungen in der Rückrunde der Saison 2016/17 sprach Fußball-Abteilungsleiter Florian Stelzl. Wie er in der Jahreshauptversammlung des Sportvereins ausführte, belegte die "Erste" als Absteiger in die A-Klasse den sechsten Tabellenplatz. Die Reserve hatte mit Spielermangel zu kämpfen. Insgesamt sei es keine "berauschende Saisonleistung" gewesen.

Tennisdamen siegen im Derby Für die Sparte Tennis berichtete Katrin Riedel zunächst vom Frühjahrsputz des Tennisplatzes für die neue Saison. Viel Zeit sei aufgewendet worden, um die beiden Plätze herzurichten. Dank galt besonders Markus Pleier für den Einsatz seiner Kehrmaschine. Für den Tennisnachwuchs gab es wieder ein Schnuppertraining. Larissa Bothner und Thomas Meserth trainierten die Saison über drei Gruppen mit je etwa 7 Kindern. In Bezirksklasse 2 standen die Damen in der vergangenen Saison bei sieben Spielen auf dem Court. Es gab ein paar knappe Niederlagen, ein Unentschieden und einen Sieg gegen den SV Neusorg, erklärte Riedel. Larissa Bothner und Bianca Sieber erreichten bei einem Turnier das Siegertreppchen und wurden beim Tennisclub Lerchenbühl Vizemeister.



Auch außerhalb des Tennisplatzes waren die Damen im Einsatz, so beim Starkbierfest des Sportvereins als Bedienungen. Riedel warb an dieser Stelle um weitere Unterstützung, da es durchaus mehr Helferinnen hätten sein können. Die Saison beschloss ein Grillabend. Riedel dankte Abteilungsleiter Willy Merkl und allen, die die Abteilung das ganze Jahr über unterstützen.

Zur Saison 2017/18 liefen die Planungen auf Hochtouren. Als Trainer löste Manfred Sahr Michael Kaufmann ab, ebenso kamen zum dünnen Kader 14 Neuzugänge, davon 4 aus der eigenen Jugend, dazu. 36 Spieler standen dem neuen Übungsleiter zum Saisonauftakt zur Verfügung. Die Trainingsbeteiligung war hervorragend, der Auftakt ins zweite A-Klassen-Jahr vielversprechend. In die Winterpause ging die erste Mannschaft als Tabellenführer, die "Zweite" belegte den dritten Platz. Zum Rückrundenstart habe die Mannschaft alles selbst in der Hand. Die ersten Spiele gegen die Tabellennachbarn werden für den weiteren Verlauf entscheidend sein, meinte der Abteilungsleiter.Im abgelaufenen Jahr sorgte neben dem Spielbetrieb auch ein zweitägiges Trainingslager am Sportgelände für gute Stimmung, ebenso die Weihnachtsfeier mit Besuch des Nikolauses.