Vermischtes Immenreuth

24.07.2017

Gute Laune, Spiel, Spaß und Sport gab es beim Sommerfest des Sonderpädagogischen Förderzentrums. Dazu passten ein reichhaltiges kulinarisches Genussbuffet und kühle Getränke bei sommerlichen Temperaturen.

Kulmain/Immenreuth. Jede Menge gute Unterhaltung und Kurzweil waren beim Sommerfest des Sonderpädagogischen Förderzentrums angesagt. Der Elternbeirat, die Schulleitung und Lehrkräfte trugen ihren Teil zum Erfolg des diesjährigen Sommerfestes am Freitagabend im Schulzentrum und auf dem Schulsportgelände bei.Für die Organisation und Vorbereitung zeichneten die Beiratsvorsitzenden Michael Goller und Martin Meyer, ihre Kolleginnen Daniela Bauer, Karin König, und Holger Hassel verantwortlich. Sie hießen neben den Schülern viele Geschwister und ihre Eltern bei gutem Sommerwetter zum Sommerfest willkommen. Neben einem reichhaltigen kulinarischen Angebot mit Steaks, Bratwürsten, Gemüsespießen und kühlen Getränken standen Spiele und Unterhaltung ganz oben auf dem Programm."Jedes Los gewinnt" hieß es bei der reichhaltig bestückten Tombola, bei der es viele schöne Sachpreise, Kino-, Schwimmbadgutscheine und Trostpreise zu gewinnen gab. Für die Beschäftigung der Schüler und kleinen Gäste sorgten die Lehrkräfte mit Spielstationen. Die Kinder meisterten mit Rollern einen Hindernisparcours auf Zeit und fingen an der Wurfmaschine Schaumküsse. Ihre Treffsicherheit stellten die Buben und Mädchen beim Bowling und Dosenwerfen unter Beweis. An einer anderen Station konnten sich die Gäste ein Glücksarmband mit Perlen auffädeln oder sich am Schneckenrennen beteiligen.Zielgenauigkeit war beim Wurfspiel mit Seilringen auf ein Stabkreuz gefragt. Nach erfolgreichem Durchlaufen aller Spielstationen erhielten die Kinder jeweils ein Eis als Belohnung. Für die Schüler lagen zudem Reifen, Springseile, Pedalos zum weiteren Zeitvertreib bereit. Während die Kinder ihren Spaß bei Spiel und Sport hatten, ließen sich die Eltern und Gäste an den Biertischen in gemütlicher Runde nieder, genossen das Angebot und fanden sich zu einer lockeren Gesprächsrunde zusammen.