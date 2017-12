Vermischtes Immenreuth

6000 Euro hat der KAB-Ortsverband bei seiner Weihnachtsfeier aus dem Erlös des Advents- und Weihnachtsbasars gespendet. Was vor rund 50 Jahren im Gruppenzimmer des alten Jugendheimes auf wenigen Quadratmetern begann, hat sich zu einem Besuchermagneten entwickelt, der mittlerweile in Mehrzweckhalle einen Platz gefunden hat.

Durch die ungebrochene Resonanz und die Arbeit zahlreicher Bastler übergaben die KAB-Verantwortlichen wieder stattliche Summen. Vorsitzende Claudia Porst überreichte mit den Vorstandsmitgliedern an Pfarrvikar Justin Kishimbe drei Schecks über jeweils 1500 Euro. Dieser nahm das Geld dankend für seine Arbeit an den Projekten im Kongo sowie für die Missionsarbeit von Schwester Salesia in Lima (Peru) und von Pater Martin Weichs in Argentinien entgegen. Präses Pfarrer Markus Bruckner erhielt ebenfalls 1500 Euro für die Ausgaben, die rund um die Herz-Jesu-Pfarrei anfallen.Gedanken zum Advent hatten die Frauen zur Einleitung des Abends vorgetragen, ergänzt mit entsprechenden gemeinsamen Gesängen. Der Punsch mit Plätzchen und Stollen für die Mitglieder und Senioren der Gemeinde waren ebenso selbstverständlich wie die warmen Wiener mit Semmel.