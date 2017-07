Freizeit Irchenrieth

21.07.2017

Albert Gruber vom Raitenbach-Club (RC) 07 Irchenrieth ist stolz, dass Eric Frenzel beim Zoiglfest zum 10-jährigen Gründungsfest des Vereins vorbei schaut. "Wir freuen uns, dass ein Weltmeister, Olympiasieger und fünffacher Gesamtweltcupsieger zu Gast ist."

In einer lockeren Gesprächsrunde erzählte der sympathische, bodenständige Weltklasseathlet von seinem Sportlerleben. Schon in früher Kindheit sei er durch seinen Vater zum Wintersport, zum Skilaufen und -springen gekommen.Am Sportgymnasium im Erzgebirge habe er Schule und Sport gut verbinden können. Durch seine berufliche Laufbahn in der Sportfördergruppe der Bundeswehr könne er sich nun dem Profisport voll und problemlos widmen. Nach Abschluss der Saison im März blieben gerade fünf bis sechs Wochen wettkampf- und trainingsfrei. Seit Anfang Mai laufe bereits wieder die Vorbereitung auf die neue Saison mit täglichen harten Trainingseinheiten. "Da bleibt keine Zeit mehr für andere Hobbys." Im Mittelpunkt der kommenden Saison stehe die Winterolympiade in Pyeongchang in Südkorea. Im Weltcup freue er sich vor allem auf die Heimwettkämpfe in Klingenthal und Schonach und besonders auf das Nordic Compined Triple in Seefeld, bei dem er viermal in Folge den Gesamtsieg erringen konnte, so Frenzel.Für die kommende Saison stehen eine Medaille bei den Olympischen Spielen und möglichst viele Podestplätze auf der Wunschliste ganz oben. "Als Profisportler will man immer auf dem Podest stehen und am liebsten ganz oben." Doch dazu brauche man auch Glück, denn die Konkurrenz vor allem im eigenen Team, aber auch aus Norwegen und Japan sei groß.In der Region fühle er sich sehr wohl, bekannte Frenzel. "Die Menschen in der Oberpfalz und aus dem Erzgebirge sind sich in ihrer Art sehr ähnlich." Die knapp bemessene freie Zeit genießt er bei seiner Frau und den drei Kindern in St. Ötzen. Mit einem Präsentkorb, gefüllt mit Spezialitäten zur Stärkung für die harten Trainingstage, und den besten Wünschen für eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison bedankten sich Johann Ram und Albert Gruber unter großem Beifall der zahlreichen Besucher, die das Gespräch aufmerksam verfolgt hatten. Geduldig schrieb Eric Frenzel danach noch Autogramme und erfüllte Fotowünsche der Fans.