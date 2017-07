Freizeit Irchenrieth

21.07.2017

9

0 21.07.2017

Rund 60 Athleten vom Reha-Sport im Heilpädagogischen Zentrum nahmen an den Bayerischen Special Olympics in Hof teil. Sie starteten in den Disziplinen Fußball, Leichtathletik, Schwimmen und Boccia. Special Olympics hat es sich zur Aufgabe gemacht, behinderten Menschen durch regelmäßiges Training und Wettbewerbe in einer Vielzahl von Sportarten dauerhaft die Möglichkeit zu geben, körperliche Fitness zu erlangen, Mut zu beweisen und Freude am gemeinsamen Sport zu entwickeln.

Der FCN-Fanclub Irchenrieth unterstützte nun das Leichtathletik-Team mit einer Spende in Höhe von 300 Euro für neue Trikots. Vorsitzende Daisy Brenner dankte dafür. Natürlich gab es ein großes Hallo und Begeisterung bei den Athleten und Betreuern.