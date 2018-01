Interessante Termine beim FCN-Fanclub

Freizeit Irchenrieth

09.01.2018

18

0 09.01.201818

Der FCN-Fanclub Irchenrieth bietet im ersten Halbjahr Veranstaltungen für Mitglieder und Freunde an. Der nächste Haisl-Treff ist am Donnerstag, 11. Januar, ab 19 Uhr, und am 8. Februar. Das Bratheringessen ist für den 8. März geplant. Die Winterwanderung mit Einkehr in Michldorf ist am 24. Februar, Abmarsch ist um 18 Uhr am Club-Haisl, Anmeldungen für Mitglieder bis 20. Februar bei Vorsitzendem Josef Ram oder im Club-Haisl.

Am 16. März um 19 Uhr gibt es einen vereinsinternen Preisschafkopf. Dazu sind die Mitglieder zum Sammeln von Preisen aufgerufen, die Abgabe ist bis 8. März im Club-Haisl möglich. Am Fronleichnamstag, 31. Mai, können Mitglieder und Freunde an einer Wanderung teilnehmen. Als Höhepunkt bietet der FCN-Fanclub für Mitglieder und Interessierte am 13. Juli eine Tagesfahrt nach Würzburg an. Auf dem Programm stehen eine Führung in der Residenz, eine Stadtführung und der Besuch des bekannten Weinfestes "Wein am Stein". Die Kosten für Busfahrt und Eintritte betragen rund 35 Euro. Anmeldungen sind ab sofort möglich und sollen bis spätestens Ende Februar bei Vorsitzendem Josef Ram, Telefon 1661, eingehen.