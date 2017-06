Freizeit Irchenrieth

13.06.2017

Viele Familien nutzen die Pfingstferien für Ausflüge. Doch nur sehr wenige finden momentan den Weg zum Tierpark Gleitsbachtal. Schuld ist eine Straßensperrung. Tierpark-Inhaber und Wirt sind sauer.

Manfred Urban ist "mehr als verärgert". Wegen der Sperrung der Bundesstraße 22 zwischen Weiden und Irchenrieth kommen keine Besucher in seinen Tierpark Gleitsbachtal. Keine Gäste - kein Geld. Wie hoch der Ausfall an Einnahmen ist, kann Urban nicht beziffern. Fest steht: In den Pfingst- und Sommerferien kämen normalerweise die meisten Besucher nach Irchenrieth, um sich 90 Tiere und 23 Arten anzusehen oder um in der Stodlkneipe von Michael Grundke eine Pause einzulegen. Der Ärger ist im Tierpark so groß, weil sie über die Bauarbeiten vom Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach informiert worden seien, sagen Grundke und Urban. Durch Zufall hätten sie am 31. Mai und 1. Juni erfahren, dass die Straße von 6. bis 18. Juni komplett gesperrt ist. Genau dann, wenn Ferien sind, viele Familien Ausflüge unternehmen und Touristen im Tierpark vorbeischauen. Die B 22 ist die einzige Zufahrt zum Tierpark Gleitsbachtal. Nur ein paar vereinzelte Besucher, die mit dem Fahrrad über Irchenrieth fahren, zählten Urban und Grundke im Gleitsbachtal. Der Radweg ist von der Sperrung nicht betroffen. Sonntags kämen normalerweise vor allem Weidener in den Biergarten. "Aber die blieben ganz aus", sagt der Wirt.Die vom Bauamt beschriebene Umleitung über Leuchtenberg oder ein Umweg über Pirk sei vielen Gästen zu weit oder zu umständlich. Pfingsten sei der Biergarten sonst immer ab 11.30 Uhr voll besetzt. Auch dieses Geschäft fiel flach. Immerhin: "Die Urlauber kommen trotzdem." Das Bauamt habe zwar versprochen, Schilder mit der Aufschrift "Anlieger frei" oder "Frei bis Gleitsbachtal" aufzustellen. Doch solche Schilder gibt es immer noch nicht, berichtet der Wirt. An mehreren Einfahrten zur Bundesstraße steht nur "B22 gesperrt". Gerhard Kederer, Baudirektor vom Staatlichen Bauamt erwidert, dass in der Regel die Anwohner diese Schilder aufstellen, nicht das Bauamt. Grundke und Urban hätten dies tun dürfen. Besucher dürften mit dem Auto auf dem Radweg oder auf der Straße zum Tierpark fahren."Von den Umsätzen her könnte ich gleich zumachen", meint der Kneipenpächter. Zwei Geburtstagsfeiern musste er wegen der Sperrung absagen - ein Schaden von etwa 2500 Euro. Grundke hat einen Anwalt für eine Schadenersatzklage eingeschaltet. Am Samstag, 17. Juni, steht das seit einem halben Jahr geplante Sommerfest an. Dann soll die B 22 wieder offen sein.Urban betont, dass er nicht grundsätzlich gegen das Projekt sei. "Auch wir freuen uns über eine neue Straße." Der Tierpark-Inhaber kritisiert jedoch "die Art und Weise, wie man mit uns Geschäftsleuten umgeht". "Man hätte das im Vorfeld ganz anders handhaben können", sagt er und bezeichnet es als "Unverschämtheit", Möglichkeiten der Schadensbegrenzung nicht zu berücksichtigen. "Eine Straße kann jederzeit gesperrt werden. Wir sind lediglich verpflichtet, die Baumaßnahme zügig durchzuführen", erklärt Kederer. Um es für Schüler und den Schulbusverkehr einfacher zu machen, habe das Staatliche Bauamt das Projekt extra in die Ferien gelegt.