Freizeit Irchenrieth

18.09.2017

Seit zehn Jahren betreibt Manfred Urban seinen Tierpark mit etwa 90 Tieren. Viele davon sind einheimische Nutztiere, andere eher exotischer Art. Emus, Schildkröten, Perlhühner und sogar Kängurus leben in weitläufigen Gehegen und warten darauf, besucht zu werden. Aus diesem Grund lädt der Tierpark am Samstag, 23. September, um 11 Uhr zum "Tag des Tierfreundes" ein. Eintritt ist frei.

In Zusammenarbeit mit der Tierschutzorganisation "Animal Equality", die bereits in acht Ländern Aufklärungsarbeit betreibt, steht der "Tierfreundetag" unter dem Motto der artgerechten Haltung. Im 3-D-Simulator "I-Animal" können Hartgesottene mittels Brillen einen Einblick in die Lebensrealität von Schwein, Huhn oder Rind in der Massentierhaltung erhaschen. Weiterhin präsentiert der "Erdlingshof" aus Cham fast 200 gerettete Nutztiere, die nun ein artgerechtes Leben auf dem Hof haben. Für Verpflegung sorgt die "Stodlkneipe". Besonderheit: Statt des üblichen Bratens und der Currywurst stehen an diesem Tag vegetarische und vegane Schmankerln auf der Tageskarte. Außerdem bieten regionale Erzeuger vegetarische und vegane Produkte, wie Honig, Crêpes, Marmelade, Liköre oder Pesto an.