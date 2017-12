Politik Irchenrieth

08.12.2017

08.12.2017

Bei Förderprogrammen zählt oft das sogenannte "Windhundeverfahren" - der Schnellste gewinnt. Bürgermeister Josef Hammer möchte sich für die Irchenriether Kinder am Rennen beteiligen.

Für Claudia Meier und Stefan Ram war der Start in dieses Rennen zu schnell. "Ich bin auch überrascht worden, habe aber reagiert, als ich die Zahlen von der Kindergartenleitung bekam", machte Hammer deutlich. Mit 61 Kindern ist der Kindergarten "übervoll". Zwölf kommen in die Schule, elf sind bis jetzt für September gemeldet. Wegen der "Bautätigkeit ziehen allerdings auch einige Eltern neu her".Sie alle können gesetzlichen Anspruch anmelden. Das Landratsamt hat aufgrund der Bevölkerungsentwicklung den Bedarf einer vierten Gruppe anerkannt, "und damit sind wir zur Regierung nach Regensburg gefahren". Alles innerhalb einer Woche. "Wir würden in ein Förderprogramm für Kindergartenerweiterungen fallen, in dem wir 90 Prozent gefördert bekommen, eigentlich unvorstellbar", informierte Hammer. Harald Hammer fragte, wie lange das Programm laufe. Es handle sich dabei um das "Windhundeverfahren", in dem die Förderung nicht zeitlich, sondern bis zum Ende der Verfügungsmittel begrenzt sei, antwortete der Bürgermeister.Der Gemeindechef legte die von Roland Pflaum gefertigte Planung vor. Zwischen dem Kindergarten und dem Jugendzentrum wird auf dem Dach der Kinderkrippe ein Übergang errichtet. Ein Teil des Jugendzentrums wird für die vierte Gruppe umgebaut. Die bestehende Wohnung unterhalb sei gekündigt und werde ersatzweise für die oben wegfallenden Räume der Musikschule und der Mutter-Kind-Gruppe zur Verfügung gestellt. "60 Quadratmeter fallen vom Jugendzentrum weg." Das war Claudia Meier nicht genug. Sie forderte, dass der angesprochene Ersatz im ausgebauten Dachgeschoss in das Konzept eingebunden werden müsse. Stefan Ram fühlte sich "überfahren", weil er erst am Tag der Sitzung die Pläne zu sehen bekam. "Ich habe sie einen Tag vorher gesehen", konterte Hammer.Ram fragte nach Alternativen, worauf der Bürgermeister klarstellte, dass die Entscheidung für das Konzept die einzige Alternative sei. "Der Kindergarten wurde vor Jahren hier geplant und damit müssen wir uns abfinden", betonte Hammer. Roland Pflaum stellte klar, dass sich die Pläne rein auf den Anbau für den Kindergarten beziehen. "Was wir mit dem großen Raum oben im Jugendzentrum und aus der Wohnung machen, ist nicht genehmigungspflichtig. Damit bleibt es uns überlassen." Bürgermeister Hammer fügte ein, dass als förderfähige Summe 350 000 Euro anerkannt werden. "Bleiben wir darunter, können wir auch noch den Waldspielplatz herrichten."Nach langer Diskussion fiel die Entscheidung für den Neubau eines Verbindungsbaus und die Nutzungsänderung für das Jugendzentrum. Die Räte stimmten auch den Bauanträgen von Astrid und Thomas Fischer, Andrea und Stefan Dotzler, Tanja und Gerald Bäuml, Michaela Assion und Markus Bösl, Sebastian Mößbauer und Michaela Götz und Markus Bächern zu.