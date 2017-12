Politik Irchenrieth

Die Liste, was der Gemeinde Irchenrieth im Jahr 2018 ins Haus steht, wird immer länger. Dazu flattert Bürgermeister Josef Hammer noch ein Bescheid als Weihnachtsgeschenk ins Rathaus, der alles in ein rosiges Licht taucht.

Beim Jahresabschluss im Gemeinderat legte Bürgermeister Hammer Zahlen aus 2017 vor. So hatte die Gemeinde für das Baugebiet "Wiesenstraße" Ausgaben von 583 400 Euro und für "Irchenrieth Süd-West II" von 577 700. Für 530 000 Euro kaufte sie Grund und für 136 500 Euro einen Kommunalschlepper. Zudem tätigte man die Schlusszahlung von 64 000 Euro für die Kinderkrippe und tilgte 60 000 Euro Schulden.Alles ohne Neuverschuldung, weil die Gemeinde zwei Millionen Euro aus Grundstücksverkäufen und Erschließungsbeiträgen als Einnahme hatte. Sie verkaufte 28 Bauplätze und vier Gewerbeflächen. Zudem erfolgen 30 Wohnungsneubauten. Die Zahl der Irchenriether stieg um 30 auf 1439 Einwohner. "Die Liste dessen, was uns ins Haus steht, wird immer länger", sagte Hammer. "Bis vor einem Monat war nichts bekannt von einem Kindergartenanbau und nun haben wir diesen in vier Wochen aus dem Boden gestampft."Die Gemeinde beginnt mit dem Bau des Feuerwehrhauses. Zudem startet die Renaturierung des Gleitsbachs. Für den Bebauungsplan "Hinter den Gärten III" folgen Erschließungsplanung und Ausschreibung. "Vor einem Normenkontrollverfahren oder einer Klage fürchten wir uns nicht", sagte Hammer."Der Lichtblick 2018 sind die Steuern", sagte Hammer. Dabei verlas er den tags zuvor erhaltenen Bescheid. "Unsere Steuereinnahmen 2018 steigen um eine Viertelmillion Euro von 751 000 in 2017 auf 1 001 700 Euro", strahlte Hammer. Dies sind bei der Einkommensteuerbeteiligung von 774 500 Euro ein Plus von 131 000 Euro, bei den Einkommensteuerersatzleistungen mit 57 000 Euro ein Plus von 7000 Euro und beim Umsatzsteueranteil von 170 200 Euro ein Plus von 112 450 Euro. "Wir profitieren vom Einwohnerzuwachs und dem Nahversorgungszentrum."Hammer überreichte die Urkunde für die Klärwärter-Grundausbildung an Gemeindearbeiter Michael Zettl. Dieser betreut für Gemeinde und Abwasserzweckverband die Kläranlage. Hammer gab bekannt, dass die Gemeinde zum 1. April 2018 einen Gemeindearbeiter anstellen wird. Interessenten können sich bewerben.