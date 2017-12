Sport Irchenrieth

08.12.2017

Nach drei Jahren spielen zwei Teams der DJK-Tennisabteilung in der höchsten Spielklasse der Oberpfalz. Doch die Abteilung hat zwei Baustellen: Die Tennisplätze und die Jugend, die man in den Teamspielbetrieb bringen will.

Neuwahl, Ehrungen, Meister Bei der Neuwahl wurde Werner Härtl als Vorsitzender bestätigt. Kassier ist Anita Härtl, Schriftführer Klaus Malitte, Sportwartin Christine Bauer, Platzwart Martin Gillitzer, Vergnügungswart Sandra Hoch, Schlüsselwart Lothar Hirnet, Jugendwart Peter Troglauer, Hüttenwart Petra Lehner. Verabschiedet wurde Gabi Baier, die zwölf Jahre im Vorstand mitarbeitete. Geehrt für 20 Jahre wurden Rita Meierhöfer und Lothar Hirnet. Vereinsmeister sind im Mixed Petra Lehner/Martin Gillitzer, im Herren-Doppel Martin Gillitzer/Markus Fillinger, im Damen-Einzel Christa Bauer und im Herren-Einzel Peter Troglauer. (fz)

"Auf Baustellen arbeitet man. Wir haben Ludwig Lukas, der mit seinen Maschinen zusammen mit Platzwart Martin Gillitzer und den Mitgliedern die Sanierung der Tennisplätze begonnen hat", stellte Abteilungsleiter Werner Härtl in der Jahreshauptversammlung heraus. Es gilt den alten Sand abzutragen und 65 Tonnen neuen Sand aufzubringen. 10 000 Euro pro Platz will man mit Eigenleistungen einsparen. Im Herbst haben die Akteure begonnen und im Frühjahr geht es mit Volldampf weiter. "Gut lief die Restaurierung der Hütte dank der Mitarbeit der Mitglieder", lobte Härtl.Zum Nachwuchs skizzierte Härtl, dass Jugendwart Peter Troglauer die Fäden ziehe und immer mehr Jugendliche zum Spiel mit dem Filzball hole. Die DJK ist bestrebt, mit einem Jugendteam in den Spielbetrieb einzusteigen, damit man die Sportler, die daran Interesse haben, nicht an andere Vereine verliert. Troglauer berichtete, dass er vor zwei Jahren bei null begonnen habe. In diesem Winter hat er 13 Kinder im Training. Zunahme auch bei den Neueinsteigern mit 14 Kindern und Jugendlichen.134 Mitglieder, davon 69 männliche und 65 weibliche, darunter 24 Kinder bis 14 Jahre und dreizehn Jugendliche von 15 bis 17 Jahre hat die Abteilung. Anita Härtl sagte im Kassenbericht, dass der Spielbetrieb 2580 Euro kostete.Sportwartin Christa Bauern führte aus, dass von den vier Teams die Damen 40 in der höchsten Liga der Oberpfalz spielen und die Herren 40 bei sieben Siegen mit weißer Weste klar Meister wurden. Künftig schwingen sie ebenfalls in der Bezirksklasse den Schläger. Das Schleiferl- und zwei Ranglistenturniere fanden neben dem Spielbetrieb statt. Im Winter geht es erstmals sportlich in eineRunde in der Halle. Am 2. Januar ist ein Neujahrsturnier angesetzt.Platzwart Martin Gillitzer stellte fest, dass die Plätze auf Wettkampfniveau sind und er mit der Hilfe der Mitglieder bei der Pflege zufrieden sei. DJK-Chef Reinhold Gilch stellte heraus, dass ein solch sportlich erfolgreiches Jahr im Hauptverein positiv zur Kenntnis genommen werde. Gilch überreichte einen Zuschuss zur Sanierung der Plätze.