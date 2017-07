Sport Irchenrieth

18.07.2017

18.07.2017

50 Sportler mit Behinderung vom Reha-Sport des Heilpädagogischen Zentrums Irchenrieth (HPZ) sahnen bei den Bayerischen Special Olympics in Hof ab. Damit sind sie nicht nur die größte, sondern auch die erfolgreichste Delegation.

Die Athleten fuhren mit 31 Medaillen nach Hause. 3 gewannen die Fußballer, 19 die Leichtathleten, 7 die Schwimmer und 2 die Boccia-Spieler. Bei der Eröffnungsfeier in der Hofer Freiheitshalle stellten sich die bisherigen Austragungsorte vor. Das HPZ richtete die Spiele 2007 in Weiden aus, wo Christian Haderer auf der Bühne stand.Mit dem Leitspruch "Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben" wurde das Olympische Feuer entzündet. Der erste von fünf Wettkampftagen begann für die 1100 Sportler mit dem Klassifizierungs-Wettbewerb. Dieser ist die Grundlage für die Einteilung in die verschiedenen Leistungsgruppen.Reha-Sport war bei 14 Sportarten in den Disziplinen Fußball, Leichtathletik, Schwimmen und Boccia vertreten. Hier holten die Boccia-Spieler Melanie Mücke und Andreas Hartmann gleich Silber. Freude herrschte am zweiten Tag bei den Schwimmern. Andreas Walberer und Andreas Kopp gewannen Bronze. Silber erschwammen sich Petra Schmid, Stefan Bayer sowie Uli Vogel. Kopp setzte mit dem Gewinn der Goldmedaille noch einen drauf.Auch am dritten Tag räumten die Irchenriether kräftig ab. Die Herren-Fußballer "Traditional" gewannen Bronze, das Damenteam sowie die Herren "Unifite" sicherten sich die Goldmedaille. Bei den Leichtathleten war man in den Disziplinen 50-Meter-Lauf, Ballweitwurf, Kugelstoßen, Weitsprung und Pendelstaffellauf am Start. Bronze gewannen hier Heike Lobinger und Martina Rokosch. Silber ging dreimal an Anna-Maria Arnold sowie je zweimal an Andreas Müllner, Heike Lobinger, Markus Schottenheim, Ingrid Frey, Susi Pichl und weiterhin einmal an Martina Rokosch.Stefanie Berr, Susi Pichl, Maria Weidner und Martina Hasenfürther standen mit Gold auf dem Treppchen. Bei der Abschlussfeier am Sonntag erlosch schließlich die Flamme und die Flagge wurde eingeholt. Marina Hastler und Thomas Malzer als Delegationsleiter zogen am Ende eine erfolgreiche Bilanz: Die Irchenriether waren das beste aller bayerischen Teams. Noch dazu haben sich die Medaillengewinner für die Nationalen Special Olympics im nächsten Jahr in Kiel qualifiziert.