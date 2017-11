Vermischtes Irchenrieth

27.11.2017

Bahnhöfe sind vielerorts noch Stolpersteine für die Barrierefreiheit. Wo stehen Stadt Weiden und Landkreis Neustadt ansonsten bei dem Thema? Welche Angebote fehlen für Menschen mit Handicap? Die Arbeitsgruppe "Offene Behindertenarbeit" des HPZ Irchenrieth und des ARV Weiden befragt Betroffene.

Irchenrieth/Weiden. An einem Infostand im Mai zur "Aktion Mensch" in der Max-Reger-Stadt stellte die Gruppe die Fragen. In den Räumen des HPZ präsentierten Martina Grüner von den Offenen Hilfen im HPZ, Manuela Schröml als Leiterin der offenen Behindertenarbeit beim Allgemeinen Rettungsverband (ARV) Weiden sowie die Behindertenbeauftragten Alexander Grundler (Weiden) und Johanna Meier (Landkreis Neustadt) nun die Ergebnisse.Für die Stadt Weiden sieht demnach die Hälfte der Befragten eine Wohngemeinschaft älterer Menschen mit Studenten als ideal an. 17 Prozent tendieren jeweils zu einer allgemeinen Wohngemeinschaft und einem Mehrgenerationenhaus. Nur 8 Prozent sprechen sich für eine eigene Wohnung mit Partner aus. Grundler analysiert das Ergebnis dahingehend, dass der Mietmarkt in Weiden schwierig sei und Behinderte sich kaum eine eigene Wohnung leisten könnten. Nachdenklich stimme, dass in der Umfrage kein einziges Mal das Pflegeheim als Wohnform auftaucht.Etwas anders sieht es im Landkreis aus: 38 Prozent sprechen sich für das Mehrgenerationenhaus aus, 31 Prozent könnten sich eine "Wohngemeinschaft Student/älterer Mensch" vorstellen. Jeweils 6 Prozent tendieren zur Wohngemeinschaft mit eigener Küche sowie mit Hartz-4-Empfängern. Zudem wünscht sich der gleiche Prozentsatz mehr behindertengerechte Wohnungen. Johanna Meier erkennt hier klar einen Rückzug zu "mein Haus, mein Garten" und einen Trend zur Mischform. Tatsache sei, dass es im Landkreis nur ganz wenige behindertengerechte Wohnungen gebe."Weiden passt", meinen 8 Prozent der Befragten. Nachholbedarf besteht beim Pflaster in der Fußgängerzone und am Bahnhof (6). 3 Prozent nennen schmale Türen, 2 nicht barrierefreie Wohnungen. 1 Prozent wünscht sich einen Bringdienst sowie Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung. Laut Grundler sind Behindertenparkplätze in der Innenstadt offenbar kein Problem. Nur 2 Prozent der Landkreisbürger finden, dass alles in Ordnung ist. 9 Prozent monieren Barrieren am Bahnhof. Der Neustädter könne nicht gemeint sein, denn der sei barrierefrei, betont Meier. Sie liest aus den Ergebnissen heraus, dass die Mobilität der Menschen mit Behinderung oder im Alter ein Hauptaspekt sei.Mit einer Förderung würden sich 38 Prozent in Weiden dazu entschließen. 13 Prozent nannten ein solches Vorhaben unmöglich. Im Landkreis bejahen 80 Prozent die Frage im Fall einer entsprechenden Förderung. Grundler und Meier verweisen auf Beratungsangebote in Stadt und Landkreis.Eine weiteres Ergebnis: Es brauche mehr inklusive als reine "Behindertenveranstaltungen". Grundler appellierte an Geschäftsleute und Gastronome, "Gutes zu tun und darüber zu reden". Es geschehe viel in Sachen Barrierefreiheit, ohne dies zu bewerben. Herausragendes Beispiel seien die Oberpfalz-Medien. Beim Neubau des Medienhauses sei ein barrierefreier Zugang geschaffen worden. Und die Tageszeitung gebe es als E-Paper für Menschen mit Sehbehinderung.

Archivbild: Steinbacher