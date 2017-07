Vermischtes Irchenrieth

Die Kleinen des Kindergartens St. Otto besuchten den Forster-Bauernhof. Angelika und Markus Forster führten die Gruppe durch den Betrieb. Die Mädchen und Buben sahen, wo die Milch herkommt, durften die Kälbchen streicheln und die Kühe füttern. Zur Stärkung gab's Pizza, Kuchen, Joghurt und Milch. Passend zum Jahresthema "Ich und meine Welt - wir entdecken unsere Umwelt" waren die Mädchen und Buben im Laufe des Kindergartenjahrs bereits zum Apfelsaftpressen in der Mosterei Bernhard, mit Förster Albert Urban zur Spurensuche im Winterwald unterwegs und bei Bauer Fritz in Irchenrieth zum Traktor-fahren. Weitere Ausflugsziele waren die Polizeipuppenbühne in Vohenstrauß sowie die Regionalbücherei, Kinderklinik und Polizeiinspektion in Weiden. Bild: fz