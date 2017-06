Vermischtes Irchenrieth

07.06.2017

9

0 07.06.2017

Eine Frau sorgt sich um einen kleinen Fuchs, der immer wieder ihre Nähe sucht. Sie will ihm helfen und ihn in eine Aufzuchtstation bringen (wir berichteten). Einem Jagdpächter geht das eindeutig zu weit: "Das ist Wilderei und eine Straftat. Darauf stehen laut Paragraf 292 Strafgesetzbuch bis zu drei Jahre Haftstrafe. Der einzige, der sich dieses Tier aneignen darf, ist der Jagdpächter. Und das bin ich", betont Dr. Markus Hummel.

Auszug aus dem Strafgesetzbuch § 292 Jagdwilderei



(1) Wer unter Verletzung fremden Jagdrechts oder Jagdausübungsrechts



1. dem Wild nachstellt, es fängt, erlegt oder sich oder einem Dritten zueignet oder



2. eine Sache, die dem Jagdrecht unterliegt, sich oder einem Dritten zueignet, beschädigt oder zerstört,



wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (mte)

Das einzige Tier, das Sie straffrei mit nach Hause nehmen können, ist die Bisamratte. Die aber wollte irgendwie noch keiner haben. Jagdpächter Markus Hummel

Junge Füchse würden gerade zuhauf herumstreunen, erklärt der Experte. Es sei die Zeit, in der sie versuchen, ohne Mutter zu überleben. "Die Mutter aber kommt immer wieder und versorgt ihre Kleinen, bis sie das selbst können." Und falls das nicht klappt mit der Selbstständigkeit? "Dann ist das die Natur. Sie wird es schon regeln. Sehe ich als Jagdpächter aber, dass der kleine Fuchs leidet, helfe ich." Und wie? "Ich erschieße ihn."Genau dieses Schicksal sollte der kleine Fuchs, der Sonja Voith auf ihrem Privatgrund immer wieder über den Weg lief, nicht erleiden. Also erkundigte sie sich wohlgemerkt bei dem zuständigen Jäger Johannes Kick, was sie tun könne, damit der Fuchs ihr und ihren Tieren fern bliebe. Die Antwort war eindeutig: Ein Jäger würde den Welpen erschießen. Die einzige Alternative: Der Fuchs müsse verpflanzt werden, bevor er Schaden anrichtet. "Genau das wollte ich tun, ihn zur Aufzucht wegbringen. Mit nach Hause nehmen, wollte ich den Fuchs nie", sagt Voith."Einen Fuchs groß zu ziehen, ist sowieso ganz schwierig", sagt Hummel. Er habe das bereits probiert. "Aber die Tiere lassen sich nicht an Menschen gewöhnen." Aber Menschen würden sich nur zu gern an die Wildtiere gewöhnen: "Die Leute nehmen alles mit nach Hause. Ich habe es schon erlebt, dass jemand ein Rehkitz mitgenommen hat." Es sei allein in einer Wiese gelegen. Für den Jagdpächter ist das kein Argument. "Natürlich lag es da allein", sagt Hummel. "Die Geis geht weg, um mit ihrer Witterung das Kitz nicht zu gefährden." Sie komme aber auch wieder zurück, wenn sich der Mensch nicht einmische.Aber egal ob Fuchs oder Reh: "Das sind alles Wild- und keine Kuscheltiere." Wildtiere, die auch gefährlich sein können. Allein schon wegen der Krankheiten, die sie auf Mensch oder Hund zu übertragen vermögen. Hummel nennt etwa Fuchsbandwurm, Räude (Grabmilde) und Staupevirus. Und wiederum verweist er auf das Strafgesetzbuch, auf die Geldstrafe und die bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe, die es auf Wilderei setzt. Ein Biber fiele übrigens nicht unter diese Regelung. "Aber da greift der Naturschutz", warnt Hummel. "Das einzige Tier, das Sie straffrei mit nach Hause nehmen können, ist die Bisamratte. Die aber wollte irgendwie noch keiner haben."Das Füchslein, das immer wieder auf Sonja Voiths Grundstück schlich, ward bislang übrigens nicht mehr gesehen. Es wandelt also weiter auf freien Pfötchen.

Bild: exb