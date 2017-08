Vermischtes Irchenrieth

07.08.2017

Zur Kirwa treffen sich am Sonntag, 13. August die Irchenriether mit vielen Gästen. Veranstalter ist die Feuerwehr, die mit nahezu 100 Helfern von früh bis spät in die Nacht im Einsatz ist. Kurz vor 9 Uhr ziehen die Vereine mit der "Gleiritscher Blasmusik" auf den überdachten Festplatz zwischen Kirche und Rathaus zum Festgottesdienst ein. Pfarrer Alfons Forster segnet anschließend die Fahrzeude, dann geht es zum Weißwurstfrühschoppen. Mit Haxen, Braten und Schnitzel wartet die Feuerwehr zum Mittag auf. "Am Nachmittag ab 14 Uhr legen wir viel Augenmerk auf die Kinder," kündigt Feuerwehrvorsitzender Reinhard Ach an. Eine Hüpfburg ist aufgebaut. Die Mädels der Feuerwehr schminken die Kleinen und in einem Sandhaufen sind Kapseln mit Bratwurst-, Pommes- oder Getränke-Gutscheinen als Schätze versteckt. Um 15 Uhr geht der Vorhang zu "Kasperl und der Feuerteufel" auf bei "Hermanns Kasperltheater". Ein begehrter Anlaufpunkt wird die Kuchenbar der Feuerwehrfrauen um Christa Kick im Gerätehaus sein. 70 leckere Kuchen und Torten aus dem Irchenriether Backbuch sind angekündigt. Ab 19 Uhr heizt die Kirwaband "SaKrisch" ein mit Musik von den Oberkrainern bis zu fetzigen Rock- und Partykrachern. Bis tief in die Nacht werden Gäste auf den Bänke stehen.