Vermischtes Irchenrieth

26.06.2017

27

0 26.06.201727

"Wurstwasser im Stodl? Kann's nicht geben." Gibt es aber - am Samstagabend bei der KLJB in Irchenrieth.

Laut sollte es sein, damit man auf den Bänken mittanzen kann, Stimmung sollte sein, damit an jeder Ecke bis in den Morgen Party gefeiert wird - ohne Ärger oder Gerangel. Das mögen die Jugendlichen, aber auch die älteren Semester die am Samstag zahlreich nach Irchenrieth pilgerten. Die KLJB servierte einigen Hundert Jugendlichen und Junggebliebenen mit der Band "Haidmühlner Wurstwasser Orchestra" eine ideale Kombination für einen lauen Sommerabend. Der Schwabstodl mitten im Ort und das Areal außen herum verwandelten sich in eine Feiermeile.Schon der Einlass war besonders. Jeder Gast bekam einen Aufkleber mit Namen ans Shirt geklebt und musste bei der Party seinen Gegenpart finden. So fahndete Asterix sucht Obelix, Hänsel nach Gretel oder der Hund nach der Katz'. Bürgermeister Josef Hammer hatte auf seiner Jacke "Karius sucht Baktus" stehen und - wie sollte es anders sein - gleich Erfolg. Selina Fischer angelte sich den Gemeindechef und ging mit ihm auf einen Erdbeerlimes an die Bar. Hammers Frau Carolin musste etwas länger warten, bis sie ein junger KLJB'ler aus Leuchtenberg, der als Herbert Schnipsi gesucht hatte, auf ein Schnapserl entführte.Die in den vergangenen Jahren in Sachen Blind-Date so erfolgreiche Gemeinderätin Claudia Meier hatte nicht ihren besten Tag. Mit dem Papperl "Donner" saß sie noch um 23 Uhr herum, und der "Blitz" hatte bei ihr nicht eingeschlagen.Dafür aber schlugen die 6 g'standenen Mannsbilder mit 9 Instrumenten und 1000 Kilowattstunden Power namens "Haidmühlner Wurstwasser Orchestra" wie der Blitz im Schwabstodl ein. Mit einer Mischung aus Schlager, Volksmusik, Rock. Reggae und Austropopp rockten sie bis weit nach Mitternacht die Party. Im angebauten Barzelt klinkte sich danach der DJ bis in die Morgenstunden ein.