Vermischtes Irchenrieth

26.09.2017

Über 1000 Besucher nutzen den Tag der Tierfreunde, um bei freiem Eintritt den Tierpark Gleitsbachtal zu besuchen. Zusätzlich gibt es Informationen über artgerechte Tierhaltung.

Tiere gut behandeln

Gutes aus der Region

Neben einigen Exoten genießen vor allem einheimische Tierarten und alte Haustierrassen wie das Zackelschaf im Gleitsbachtal ein schönes Leben: Die Tiere haben auf dem Gelände der ehemaligen Baumschule von Manfred Urban viel Platz zum Rennen, Scharren, Verstecken und Suhlen. Zum Aktionstag war aber noch mehr geboten.Die Tierschutzorganisation Animal Equality e.V., die sich inzwischen in acht Ländern mit ihrer Aufklärungsarbeit vor allem für Nutztiere einsetzt, ermöglichte "Hartgesottenen" mit den "I-Animal"-Brillen einen ungeschönten 3-D-Blick in die Lebensrealität eines Schweins, Huhns oder Rinds in der Massentierhaltung bis hin zum Schlachthof. Die pro Film jeweils etwa sechs Minuten dauernden 360-Grad-Aufnahmen hinterließen meist sehr nachdenkliche, oft auch sogar geschockte, verstörte oder sprachlose Besucher. Auch Landrat Andreas Meier, der zur Eröffnung gekommen war, wagte einen Blick durch die alles andere als rosarote Brille."Wir als Verbraucher haben es in der Hand. Wer auf Fleisch nicht verzichten möchte, sollte zumindest darauf achten, wo es herkommt. Die Tiere müssen ordentlich behandelt werden. Und es muss auch nicht jeden Tag Fleisch geben", resümierten er und viele Besucher. Weitergehende Infos zur Arbeit der Organisation unter www.animalequality.de. Auch der "Erdlingshof" wollte über die Realität der Massentierhaltung aufklären. Der Lebenshof in der Nähe von Cham mit etwa 200 aus der Nutztierhaltung geretteten Tieren lässt seine Bewohner ähnlich wie das bekannte "Gut Aiderbichl" ein artgerechtes Leben bis zu ihrem natürlichen Tod genießen. Bundesweit in den Medien bekannt wurde Ferkel "Viktoria", dem im Hamburger Elbtunnel die Flucht vom Viehtransporter gelang und das nun auf dem Erdlingshof lebt. Die Betreiber Birgit Schulze und Johannes Jung zeigten in Irchenrieth auch die in der Massentierhaltung üblichen Geräte wie Elektroschocker zum Treiben auf Transporter oder Vorrichtungen, die das Säugen bei Milchkühen unterbindet. Außerdem verdeutlichten Plastikattrappen den beengten Raum, der Kälbern nach der Trennung von den Mutterkühen ab dem ersten Lebenstag zur Verfügung steht. Viele Besucher kündigten an, den knapp 100 Kilometer entfernen Hof ( www.erdlingshof.de) einmal besuchen zu wollen.Wesentlich appetitlicher waren da die köstlichen Angebote der regionalen Direktvermarkter: Angelika Meier vom Lerautaler Bienenweiler bot nicht nur verschiedene hausgemachte Honige, sondern auch Kerzen, Liköre und Marmeladen an. Gertraud Kreuzer aus Waidhaus hatte Kräutersalze, Pesto, Chutneys und Senf im Repertoire.Komplett vegan war die breit gefächerte Produktpalette der Manufaktur Maria aus Auerbach in Niederbayern, zu der Brotaufstriche, Gewürzmischungen und Kuchen gehörten. Das seit vielen Jahren vegan lebende Paar stellt alle ihre Produkte selbst her und vertreibt sie bei Wochenmärkten und im Onlinehandel.Damit keiner hungrig bleiben musste, ließ die diesmal ausschließlich vegetarische Speisekarte der Stodlkneipe keine Wünsche offen: Käsespätzle, Tofu-Bratwürste, Semmelknödel mit Schwammerlsoße, Salate und Kuchen schmeckten allen. "Nur einer wollte Currywurst", berichtet Wirt Michael Grundke am Ende des Tages schmunzelnd. Veranstalter Manfred Urban, Tierschützer und Aussteller waren sehr zufrieden. Dies war insbesondere auf die interessanten Gespräche zurückzuführen. Veganer, Vegetarier und Fleischesser philosophierten über Ernährung und Lebenseinstellungen sowie um Tier- und Umweltschutz, Regionalität, Ressourcen und Ethik.