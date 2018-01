Vermischtes Kallmünz

Am Silvesternachmittag löste eine Wanderin bei Kallmünz/Zaar einen Großeinsatz der Rettungsdienste aus. Sie war in gefährlichem Gelände gestürzt.

Mehrere Personen gingen verbotswidrig im Naturschutzgebiet Eichberg spazieren. Das Gelände ist wegen akuter Steinschlaggefahr und zum Schutz von seltenen Tieren und Pflanzen auch für Fußgänger gesperrt. Sie marschierten auf den steilen Bergwiesen, unmittelbar unter den Felsen. "Wie ermittelt werden konnte, versuchte sich eine Frau an einem Felsspalt, kam aus geringer Höhe zu Sturz und rutschte noch einige Meter auf der Wiese, bevor sie an dem abschüssigen Gelände wieder Halt bekam", berichtet Polizeisprecher Norbert Gradl.Die Bergrettung, die Feuerwehren Kallmünz und Burglengenfeld sowie der Rettungsdienst und die Flugrettung wurden alarmiert. Die Retter sicherten die Frau auf einer Schleifkorbtrage mit Gurten gesichert und brachte sie ins Tal. Da schwerere Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.