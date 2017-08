Vermischtes Kallmünz

17.08.2017

10

0 17.08.201710

Streit mit Folgen: Ein Pärchen hat sich am Mittwoch in einem Geschäft in Kallmünz so gestritten, dass der Mann aus Berlin seine Freundin samt Kind zurückließ und allein weiterreiste.

Laut Polizeibericht kam es am Mittwochvormittag, 16. August, in einem Kallmünzer Geschäft zu einem Beziehungsstreit zwischen einem Mann und seiner Freundin. Nachdem sich das Berliner Pärchen offensichtlich nicht einigen beziehungsweise versöhnen konnte, entschloss sich der Mann kurzerhand, die Reise alleine fortzusetzen und ließ seine Freundin mit ihrem Kind ohne Gepäck zurück.In ihrer Not verständigte die verzweifelte Frau die Polizei. Die Beamten konnten den Mann telefonisch erreichen und versuchten zu vermitteln. Nach kurzem Zureden ließ er sich davon überzeugen, umzukehren und zu seiner Freundin und dem Kind zurückzufahren. Gemeinsam setzen sie ihre Reise fort. Den Grund des Streites konnten die Polizeibeamten nicht in Erfahrung bringen.