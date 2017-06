Der Tag der offenen Gartentür am 25. Juni rückt näher. Zahlreiche Gärten in und um Kemnath und Kastl werden ihre Pforten für Gäste öffnen. Hinter so manchem Zaun versteckt sich eine Oase.

Strandkorb und Hühner

Rotfleischige Äpfel

(rpp) Für Maria und Rudi Kukla aus Wolframshof ist Gärtnern eine große Leidenschaft. Dabei ist es ihnen wichtig, möglichst naturnah zu arbeiten. So bleibt ein Teil der Wiese ungemäht, damit die Pflanzen aussamen können und die eigenen Bienen lange Nahrung finden. Der Teich ist mit Lehm gebaut. Das schätzen nicht nur die gelben Teichrosen, Seerosen und Tannenwedel.Auch eine Stockente hat sich niedergelassen und versteckt zwischen den Wasserschwertlilien bei einer Baumwurzel ihr Nest. "Sie kommt nun schon mehrere Jahre, brütet hier in Ruhe ihre Eier aus und führt dann ihre Küken hinunter an den Bach", erzählt Rudi Kukla.Umgeben von hohen Bäumen und einer Wildobsthecke mit Apfelbeere, Felsenbirne und Holunder ist es dem Ehepaar Kukla gelungen, verschiedene Erholungsbereiche zu schaffen. Besonders romantisch wirken die Waldreben, die in die Hecke ranken und die Ramplerrose, die in den Obstbaum geklettert ist. "Das ist immer ein besonderer Blütenzauber. Sie hat wieder viele Knospen angesetzt. Bis zum Tag der offenen Gartentüre blüht sie bestimmt", erzählt Rudi Kukla begeistert.Je nach Sonnen- oder Schattenwunsch stehen verschiedene Sitzplätze zur Verfügung. Die Kuklas essen gerne im Freien. Dabei kann es passieren, dass ein paar neugierige Hühner oder der Laufentenerpel am Tisch vorbeischauen. Richtig relaxen kann man aber auch im Strandkorb, der umgeben von Sand Urlaubsfeeling aufkommen lässt und bei den Enkelkindern sehr beliebt ist.Egal wie man steht, sich dreht und wendet, man entdeckt immer wieder kleine Besonderheiten in diesem vielfältigen Garten mit reichem Blütenflor. Eine selbstgebaute Vogeltränke, alte Baumwurzeln, eine versteckte Bank, Glaskunst und die verschiedensten Hängeampeln. Viele Rankbögen führen romantisch von einem Bereich in den nächsten.Typisch für den Garten der Kuklas ist der verwendete Stein. Rudi Kukla liebt Granit. Ob als neu angelegte Trockenmauer oder als Sitzbank. Auch ein alter Grenzstein der Königlich-bayerischen Bahn ist dabei. Auf der neuen Granitbank werden Maria und Rudi Kukla zukünftig im Frühjahr wahrscheinlich am Liebsten Platz nehmen. Dann blüht der Apfelbaum dort nämlich rot. Ende Juni wird das nicht mehr zu sehen sein. Heuer wird er wahrscheinlich noch keine Frucht bringen. Die beiden freuen sich aber schon darauf. Es wird nämlich der erste rotfleischige Apfel im Dorf sein.Wer sich über ein begrüntes Dach informieren will, ist bei den Kuklas richtig. Auch die beruhigenden und Struktur bildenden Buchshecken im Gemüsegarten wirken kein bisschen störend. Im Gegenteil, sie bilden eine harmonische Möglichkeit, die Beete voneinander abzugrenzen. Befestigte Wege gibt es kaum. Man steht dort immer mitten in der Natur.