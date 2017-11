Unterbruck/Kastl. Werner Schmidt liebt Lagerfeuer, Pferde und überhaupt den Wilden Westen. Die Welt von Cowboys und Indianern hat er deshalb vor elf Jahren nach Unterbruck geholt – mit der Gründung der Hobbygemeinschaft „Two Rivers Privity“ (TRP).

„Indianer in Unterbruck“ Bevor Werner Schmidt die TRP gründete, war er als Alleinunterhalter bei Ranch-Abenden unterwegs. „Ein Freund hatte einen Reit-Touristik-Betrieb und jemanden gesucht, der das macht.“ Die Resonanz auf sein Programm war gut, das Interesse daran noch größer. Also schloss sich 2003 eine kleine Gruppe zusammen und besiedelte ein Tipi-Dorf auf einer Ranch. Nach drei Jahren brach die Truppe dort ihre Zelte ab. Über eine Anzeige fanden sie ein neues Grundstück, das sie heute noch besiedeln: das Beaver Creek Valley.



Weil das Grundstück zwischen zwei Flüssen liegt, entschied sich die heute 29-köpfige Gruppe für den Namen „Two Rivers Privity.“ Schmidt erinnert sich noch genau: Dem Grundstückseigentümer kam die Gruppe und ihre Idee zuerst seltsam vor. Doch seine Zweifel waren schnell verflogen. „Er wollte dann sogar mitmachen.“ Auch bei den Kastlern sorgte die Nachricht, wer sich da auf dem Grund niederließ, für Aufsehen. „Sie dachten, dass wirklich Indianer nach Unterbruck ziehen.“ Nachdem die TRP aber alle von den friedlichen Absichten überzeugte, konnten sie Beaver Creek Valley besiedeln.

Material-Frage Damit man sich fühlt wie im Wilden Westen, braucht es das richtige Outfit – und das ist teuer. „Manche stecken da richtig viel Geld rein“, weiß TRP-Vorsitzender Schmidt. Im indianischen Bereich könne man zwar vieles selbst fertigen, dennoch müsse das Material irgendwo herkommen. „Früher mussten wir es in den USA bestellen, das war richtig teuer.“ Heute dagegen gebe es viele Händler, die das anbieten, was die Mitglieder der TRP brauchen. „Wir suchen uns beispielsweise Bisonzüchter und fragen, ob wir manche Körperteile bekommen, wenn er schlachtet.“ Daraus könnten die Indianer Gegenstände fertigen: den Kopf für die Zeremonie, Sehnen zum Nähen, Knochen, um Griffe, Nadeln oder Angelhaken zu fertigen, Felle für Decke oder Zeltplanen, Kieferknochen für Keulen und die Blase als Wasserbehälter.

Erwachsene, die in ihrer Freizeit als Siedler, Trapper und Cowboy in längst vergangene Zeiten eintauchen, der Technik das primitive Leben vorziehen und Kleidung aus Tierhaut fertigen. Verrückt? „Vielleicht ein bisschen“, meint TRP-Mitglied Schmidt alias Chet McCay. Warum er es trotzdem macht, verrät der 64-Jährige in einem Interview. Nein. Wir versuchen, die nordamerikanische Kulturgeschichte in unserem selbst geschaffenen Village so authentisch wie möglich nachzuleben. Wir kleiden uns so, studieren zeitgenössische Kultur, kochen gemeinsam, unterhalten uns über das Hobby, machen Wanderungen in unserem Outfit, üben Bogenschießen und Tomahawkwerfen, basteln zusammen oder sitzen am Lagerfeuer und lauschen der Musik.Spaß und Interesse an der Geschichte des Wilden Westens reicht. Viele kommen mit einem Winnetou- Klischee zu uns. Wer jedoch die wahre Geschichte kennt, weiß, dass das mit Authentizität nichts zu tun hat. Hier gilt es, solche Menschen mit Geduld und Ausdauer vom Gegenteil zu überzeugen. Manchmal ist es für uns deshalb einfacher, wenn kein oder wenig Wissen vorhanden ist und wir nicht erst mit der Karl-May-Mentalität oder den nachgesprochenen Erfahrungen aus den Western-Filmen aufräumen müssen.Um diverse Charaktere nachleben zu können, muss man in eine Rolle schlüpfen und sie detailliert nachempfinden. Ich denke, wer bei unseren Treffen mitmacht, mit den Darstellern der verschiedenen Epochen spricht und zeitgenössische Literatur liest, findet seinen Charakter.Die Zeitspanne zwischen Einstieg und authentischer Darstellung kann manchmal sehr lange dauern. Wir haben aber auch schon erlebt, dass es sehr schnell gehen kann. Prinzipiell bemühen wir uns aber, Neue langsam an das vielseitige Hobby heranzuführen. Wir wissen, dass durch die Euphorie des Neuen sehr leicht eine Richtung eingeschlagen werden kann, die nicht mit Glücksgefühlen, sondern mit Enttäuschung endet. So gewinnen wir letztlich kein neues Mitglied, sondern verlieren einen potenziellen Protagonisten.Viele, die sich für ein Genre entschieden haben, bleiben in der Regel auch dabei und leben es mit der entsprechenden Literatur, den Klamotten, der Ausrüstung, den Sitten und Gebräuchen aus. Es kommt aber auch schon mal vor, dass sich jemand mit seinem Thema doch nicht so richtig identifizieren kann und deshalb in ein anderes Genre umsiedelt. Das muss nicht unbedingt verkehrt sein, der Wilde Westen hat ja nicht nur Indianer hervorgebracht.Man kann sich da an historische Namen aus dieser Zeit anlehnen oder man „erfindet“ eben einen. Das gilt hauptsächlich für die „weißen Protagonisten“, also für die Cowboys, Siedler, Farmer, Städter usw. Unsere roten Brüder dagegen bekommen in einer Zeremonie ihren indianischen Namen verliehen. Die Gemeinschaft stimmt dann ab, ob er zu dem jeweiligen passt. Ist der Name des Indianers geboren, wird gefeiert. Das passiert bei uns aber nicht so oft, denn wir selbst wollen in die spirituelle und zeremonielle Welt der Indianer nicht eintauchen, das steht uns nicht zu und das wollen wir uns auch nicht anmaßen. Steht eine Namensgebung an, holen wir jemanden, den die American Natives dafür autorisiert haben. Außerdem muss der Namenssuchende lange genug im Hobby angesiedelt sein und das „zweite Ich“ dort richtig gelebt haben.Bei mir war es so, dass mein Herz schon immer für Cowboys schlug. Als wir in unserer Gruppe anfingen, waren nur Trapper und Indianer vertreten, ich war der einzige Cowboy. Um nicht auf Dauer als „Spalter“ zu gelten, habe ich mich mit dem Thema Trapper auseinander gesetzt, danach interessierte mich die Geschichte der Sioux. Allerdings habe ich darin keine rechte Erfüllung gefunden. Ich schlug also die Richtung „Chiricahua Apache” ein, wo ich mich wohlfühlte und mit der Geschichte identifizieren konnte. Dieses Thema stelle ich noch heute nach. Trotz der Ausflüge bin ich zu den Wurzeln zurück gekehrt: zum Cowboy. Das ist nach wie vor mein Favorit und bleibt es auch.Für den Wilden Westen begeisterte ich mich schon seit meiner Kindheit In meiner Jugend verbrachte ich meine Zeit – vor allem Samstagnacht – oft vor dem Fernseher. Während andere in die Disco gingen, saß ich mit meinem Vater im Wohnzimmer und wartete darauf, dass die ARD einen Schwarz-Weiß-Western ausstrahlte.Inzwischen interessieren sich junge Leute nicht mehr so dafür, dafür boomt das Mittelalter. Der Trend geht auch in Richtung Fantasy, Science-Fiction und Horror. Dennoch bin ich der Meinung, dass sich schon jeder mal in seinem Leben mit dem Wilden Westen beschäftigt hat – jeder hat in seiner Kindheit „Cowboy und Indianer“ gespielt. Wer das nicht von sich sagen kann, der lügt.Ich kenne zwar Hobbyisten, die Indianistik und die nordamerikanische Kulturgeschichte zum Beruf gemacht haben. Auch die TRP hat solche Menschen in der Gruppe angesiedelt, wie zum Beispiel unsere Schneiderin. Sie hat das historische Schneiderei- Handwerk erlernt und kümmert sich hauptsächlich um die Kleidung der weißen Protagonisten. Ansonsten sind bei uns alle Berufe vertreten: Beamte, Angestellte, Arbeiter und Selbständige. Ich selbst arbeite seit 30 Jahren im Versicherungsaußendienst.Man wird schon manchmal belächelt, aber damit muss man leben. Wir sind solchen Menschen aber einen Schritt voraus: Wir machen etwas, was sich viele nicht zu machen trauen. Und ein bisschen Verrücktsein hat noch niemandem geschadet.