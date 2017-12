Erst begrüßten die Konzertbesucher die Musiker etwas zögerlich, so als ob sie noch auf einen Gospelchor warten würden. Doch dieser war gar nicht nötig. Bei den vier Mitgliedern der Ramona Fink Gospel Group wippten und klatschten die Gäste bald zu den Liedern und sparten nicht mit Applaus.

Ruhige, fast schwärmerische Stücke wechselten mit swingenden, bekannten Melodien aus Film und Fernsehen ab. Nicht boten die Akteure die Lieder so dar, wie man sie im Radio kennt. Sie waren angepasst an den kraftvollen Ausdruck des Gospels."Amazing Grace" erntete erste Begeisterungsstürme. Doch auch "Higher" mit dem Solo von Pianist Toby Mayerl sorgte für viel Bewunderung. Bekannt waren Lieder aus dem Film "Sister Act" wie "Amen", der ursprünglich von Jester Hairston für den Film "Lilien auf dem Felde" geschrieben wurde, "Make you feel my Love" von Bob Dylan und "O happy Day". Dass die Ramona Fink Gospel- Group seit 1990 in dieser Besetzung singt, war an den feinen Abstimmungen aller Beteiligten zu merken, sowohl der Sänger untereinander als auch im Spiel des begleitenden Schlagzeugs (Michael Deiml) und E-Pianos (Mayerl). Zu Recht wurde diese Gruppe bereits mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet wie "Beste Gospelgruppe Deutschlands 2007".Als Besonderheit des Abends stellte Andrea Bibel den Gastsänger Franky Meister aus Waldeck vor. Mit seiner charmanten und witzigen Art brachte er sich in die Moderation ein und überraschte auch mit seinen gesanglichen Qualitäten bei "I will follow him!" aus "Sister Act". Bibel führte gewitzt und informativ durch den Abend, sang sich aber auch mit ihrer reinen und sehr akzentuiert eingesetzten Stimme in die Herzen der Besucher. Besonders herausragend war das "Hallelujah" von Deiml, dessen Stimme, mal zart und leise, mal kraftvoll bestimmend, die Zuhörer bis in die höchsten Töne sicher und klangvoll in die Welt der Spiritualität entführte. Aber auch "Your Song" von Elton John setzten Deiml und Toby Mayerl perfekt um.Glanzpunkte setzte ebenfalls Ramona Fink, die mit ihrer afroamerikanischen Soul-Stimme immer wieder an Tina Turner erinnerte. Ausdrucksstark sie zum Beispiel "Amen" vor. Sang sie im ersten Moment leise und gefühlvoll, füllte sie im nächsten Moment die Kirche mit ihrer kraftvollen Stimme aus, wie bei dem wunderschönen "Stand up for Love" von "Destiny's Child". Bei "Nobody knows the Trouble I've seen", das schon Louis Armstrong in den 1960er Jahren sang, wippten und klatschten die Gäste wieder gerne mit. Natürlich fehlten zu Beginn der Adventszeit weihnachtlichen Weisen nicht. Von "Silver Bells - It's Christmas Time in the City" oder "Please come home for Christmas" ließen sich die Konzertbesucher gerne verzaubern. Gospelsongs waren schon immer auch religiöse Lieder. Ohne Zugabe ließen die Konzertbesucher die fünf Musiker nicht gehen. Wem es in Kastl verwehrt war, diese Band zu hören, der hat in der Vorweihnachtszeit noch mehrmals die Gelegenheit diese Musik zu genießen. Auftritte sind in schon am 8. Dezember im Vilseck, danach in Regensburg, in Amberg und am 17. Dezember in Weiden.