Die "Ramona Fink Gospel Group" ist weit über die Region hinaus ein Begriff für Musik mit Herz und Seele. Zu erleben ist sie am Donnerstag, 30. November , in Kastl bei Kemnath. Das Konzert in der Kirche St. Margaretha beginnt um 20 Uhr. Am Freitag, 8. Dezember, gastiert die Gospel-Formation in der Vilsecker St.-Ägidius-Kirche (Beginn: 20 Uhr). Das Andreas-Hügel-Haus bildet die Bühne für ein Gastspiel in Amberg am Dienstag, 26. Dezember (Beginn: 15 Uhr). Karten für diese Veranstaltungen sind erhältlich bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ti cket.de. Bild: Franziska von Schießl