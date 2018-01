Zaitzkofen. Am Sonntag absolvierte die 1. Luftgewehrmannschaft ihren letzten Wettkampftag in der 2. Bundesliga Süd. In Zaitzkofen waren neben den Hausherren auch der starke Aufsteiger FSG Titting, Post SV Plattling sowie die Kastler zu Gast. Wie im Vorjahr erwies sich die Schießstätte der Süd-Oberpfälzer als schwieriges Pflaster für die Kastler.

In den beiden spannenden Partien hatten die Nord-Oberpfälzer zweimal das Nachsehen, auch weil sie unter ihren Möglichkeiten blieben. Die erste Partie gegen die Hausherren, die SG Zaitzkofen, verlor man denkbar knapp mit 2:3 Punkten. In der zweiten Partie kam man gegen den späteren Meister, die FSG Titting, nicht über ein 1:4 hinaus.Gegen Zaitzkofen musste nach einer spannenden Partie wie schon so oft ein Stechen über Sieg oder Niederlage entscheiden. Beim Stechschuss ohne Glück, ging die Partie mit 2:3 Punkten verloren. Der entscheidenden Vergleich zwischen Michael Buchbinder und Christoph Bogner-Weiß brachte die Entscheidung. Der Kastler Buchbinder lag zur Hälfte bereits aussichtsreich in Führung, ließ zum Ende hin allerdings zu viele 9er folgen. Am Ende standen für beide 388 Ringe zu Buche, wieder war ein Stechen nötig. Der Zaitzkofener erzielte eine 10, Buchbinder ließ eine 9 folgen. Somit ging die Partie gegen den Gastgeber verloren.Im zweiten Durchgang galt es gegen den starken Aufsteiger FSG Titting zu bestehen. Dabei kam es wie erwartet zum schweren Duell, welches die Kastler am Ende mit 1:4 Punkten verloren. Im Spitzenduell trat Christine Schachner diesmal gegen Rupert Bauernfeind an. Gegenüber dem Vorkampf fand Schacher wieder zu gewohnter Stärke zurück und ließ ihrem Gegner mit hervorragenden 394:388 Ringen keine Chance. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferte sich Maria Kausler mit Rebecca Schnaidt. Nach ständigen Führungswechseln fehlte ihr am Ende etwas das Glück. Mit 387:388 Ringen musste sie sich knapp geschlagen geben. Eine schwere Aufgabe deutete sich zwischen Michael Buchbinder und Tina Brückmann an. Der Kastler war zwar bemüht seiner starken Gegnerin Paroli zu bieten, allerdings musste auch er sich trotz gutem Ergebnis mit 389:392 geschlagen geben. Einen starken Beginn zeigte Lukas Haberkorn gegen Rebecca Urban. Allerdings brach der Kastler anschließend ein und überließ seiner Gegnerin damit die Partie. Am Ende ging der Punkt mit 385:388 an seine Gegnerin.Die Abschlusspartie bestritt Simona Bachmayer gegen Ferdinand Rudingsdorfer. Zwar lag die Kastlerin zu Beginn noch leicht vorne, allerdings trumpfte ihr Gegner anschließend richtig auf. Am Ende unterlag sie ihrem starken Gegner mit 382:391 Ringen. Somit ging die Partie deutlich an den späteren Meister der 2. Bundesliga Süd.Auch wenn zuletzt sogar mehr drin gewesen wäre, sind die Kastler Sportschützen trotz den beiden Niederlagen zu Saisonschluss und dem Abrutschen auf dem 6. Tabellenplatz durchaus zufrieden. Über die gesamte Saison war man mit den anderen Mannschaften auf Augenhöhe. Alle Teams sind stark und kompakt aufgestellt, oftmals entschieden nur wenige Ringe - was auch der Tabellenstand beweist. In der kommenden Saison ist ein Platz im gesicherten Mittelfeld das Ziel.