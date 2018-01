Die kleine Kastler Bücherei behauptet sich im digitalen Zeitalter. Zwar haben nach einer enormen Zunahme im Jahr 2016 die Ausleihzahlen einen kleinen Dämpfer erhalten, doch das ist für Leiterin Margit Braunreuther kein Grund zur Beunruhigung.

Öffnungszeiten Die Bücherei ist sonntags von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr, dienstags von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr und freitags von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. Die Ausleihe für vier Wochen kostet pro Buch 0,20 Euro. Viellesergutscheine für Kinder (20 Ausleihen) sind für 2 Euro, für für Erwachsene (28 Ausleihen) für 5 Euro zu haben. (rpp)

"Wir bewegen uns nach wie vor auf einem sehr hohen Besucherlevel. Unsere kleinen und großen Leser sind uns treu geblieben und wir konnten auch viele Neuanmeldungen entgegennehmen", berichtet sie. Mit zu dieser Entwicklung beigetragen haben Hannah Sieber, Elisa Bodner und Benjamin Heining. Sie sind die fleißigsten Leser des Jahres 2017. Braunreuther überreichte ihnen einen goldenen Viellesergutschein (zehn kostenlose Ausleihen) mit einem kleinen Präsent. Sie dankte ihnen für die Treue und auch deren Eltern, die bei ihren Kindern das Interesse an Büchern und am Lesen wecken.Im Kalenderjahr 2017 verbuchte die Leiterin 5903 Ausleihen, 381 weniger als im Vorjahr. Bei relativ stabilen Zahlen im Bereich der Sachbücher und bei den Romanen für Jugendliche und Erwachsene sei allerdings die bei den Kinderbüchern zurückgegangen, bedauert sie. Allerdings habe es gerade in diesem Bereich im Vorjahr einen besonders großen Anstieg gegeben, und die Zahlen 2017 lägen immer noch über den Daten aus 2015. Einen zunehmenden Zuspruch hat Braunreuther bei den Zeitschriften zu Themen wie Garten, Deko, Kochen, Warentests und Computer festgestellt.Alle relevanten Neuerscheinungen und Leserwünsche könnten dank eines stabilen Budgets zeitnah und aktuell in den Bestand aufgenommen werden, versichert die Leiterin. Ihr Dank gilt hier der Pfarrei Kastl, dem St.-Michaels-Bund als Bücherei-Dachorganisation und der Gemeinde. Neben ihr kümmern sich weitere sieben engagierte Mitarbeiterinnen um den Bestand.Dieser setzt sich aktuell aus 1000 Sachbüchern, 2000 Romanen und Jugendbüchern, 10 Zeitschriften-Abos, einigen aktuellen Hörbüchern und 2300 Kinderbüchern (davon 450 Stück an der Grundschule) zusammen. Zudem gibt es noch etwa 60 CDs und DVDs. Hier soll der Bestand mittels einer Spende der Raiffeisenbank Kastl in diesem Jahr noch aufgestockt werden. Neben dem Büchereidienst boten die Mitarbeiterinnen im Vorjahr unter anderem Basteleien und Spiele, Lesenacht im Ferienprogramm, Weinlesenacht und Kommunionausstellung an. Zudem präsentierte sich die Einrichtung beim Kastler Schausonntag. Auch kooperiert sie mit der Fair-Trade-Stadt Kemnath und bietet in Zusammenarbeit mit dem Eine-Welt-Laden in Weiden fair gehandelte Waren an. Für 2018 sind wieder zahlreiche Aktionen sowohl für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geplant. Auch die regional bekannte Autorin Christa Vogl ist im März wieder zu Besuch.___Weitere Informationen: